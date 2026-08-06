La UTN Paraná y el Municipio de Crespo firman un acuerdo estratégico para dictar capacitaciones técnicas de alta salida laboral

En el marco de una política continua de articulación territorial y desarrollo productivo, esta mañana se concretó la firma de un Convenio Específico de Cooperación entre la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Paraná (UTN-FRP) y la Municipalidad de Crespo.





El encuentro estuvo encabezado por el Decano de la UTN Paraná, Ing. Alejandro Carrere, y el Presidente Municipal de Crespo, Dr. Marcelo Cerutti. Asimismo, formó parte de la actividad el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad, Ing. Diego Álvarez Daneri; la Coordinadora del área de Capacitación Laboral y Educación Superior del Municipio de Crespo, Prof. Corina Darrichon y la Coordinadora de Capacitación de la UTN Paraná, Juliana Righelato .

Con la rúbrica de este acuerdo, la UTN Paraná consolida su rol como actor estratégico e indispensable en la formación, investigación y capacitación técnica en la provincia de Entre Ríos, reafirmando su compromiso de volcar conocimiento científico y desarrollo tecnológico al servicio de las comunidades y los sectores productivos regionales.

Oferta académica y capacitación en el territorio

El programa contempla el dictado presencial de dos cursos técnicos diseñados para responder a las demandas socio-productivas locales y de la región:

1. Auxiliar en Instalaciones Sanitarias

Modalidad y Duración: Presencial, 30 horas totales (septiembre a noviembre de 2026).

Presencial, 30 horas totales (septiembre a noviembre de 2026). Cursado: Sábados de 9:30 a 12:00 hs.

Sábados de 9:30 a 12:00 hs. Objetivo: Formar en el montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones sanitarias domiciliarias (agua fría/caliente, desagües cloacales y pluviales), garantizando la aplicación de normas de seguridad e higiene vigentes.

2. Operador CNC Láser de Corte

Modalidad y Duración: Presencial, 24 horas totales (del 7 de agosto a noviembre de 2026).

Presencial, 24 horas totales (del 7 de agosto a noviembre de 2026). Cursado: Viernes de 18:00 a 19:30 hs.

Viernes de 18:00 a 19:30 hs. Objetivo: Capacitar en la operación de maquinaria industrial de corte láser (con foco en tecnología de fibra), cubriendo desde diseño vectorial y optimización de archivos hasta parametrización en software CAM, operación de planta y mantenimiento preventivo.

A la par de la oferta de formación técnica, las instituciones celebraron un Convenio Marco de Pasantías Educativas y un acuerdo de Práctica Profesional, mediante los cuales los estudiantes de la UTN Paraná podrán realizar prácticas en el ámbito de la Municipalidad de Crespo. Estas instancias permitirán incorporar saberes y competencias en entornos reales de trabajo, con asignaciones-estímulo para las pasantías reguladas por la Ley N.º 26.427 y un plan de prácticas académicas remuneradas o de práctica supervisada para afianzar la formación técnica e insertarse eficazmente en el medio regional.

Con este hito, la UTN Facultad Regional Paraná reafirma sus puertas abiertas al territorio, fortaleciendo el entramado productivo de Entre Ríos mediante educación superior orientada al trabajo y la innovación.