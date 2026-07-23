Crespo: La próxima semana se ejecutarán las obras de repavimentación en acceso Illia

En consecuencia, habrá despliegue de maquinarias viales y operarios trabajando en este sector ubicado en los barrios Guadalupe y San Cayetano.

Por lo tanto, desde la Municipalidad de Crespo programaron un dispositivo de tránsito especial para los días y horarios de obras con el propósito de ordenar la circulación.

“Cada obra que llevamos adelante sigue transformando nuestra ciudad y cambiando la vida de los crespenses, contando con accesos de jerarquía”, comentó el intendente Marcelo Cerutti.

Además, destacó: “Con este Plan Integral de Obras, que planificamos para realizar mejoras en la infraestructura de dos sectores que tienen un gran flujo diario de movilidad vehicular por su conexión con las rutas nacionales 12 y 131, seguimos trabajando con el compromiso de ofrecer una trama vial cuidada y en óptimas condiciones para nuestros vecinos y para quienes nos visitan”.

Terminada la repavimentación de calle 9 de Julio (entre Misiones y Mendoza), ahora es el turno del Acceso Illia (entre Las Palmeras y Saavedra).

En estas intervenciones se invirtieron más de 250 millones de pesos. “De esta forma seguimos administrando con responsabilidad y criterio el dinero que nos confían los contribuyentes”, destacó Cerutti.

En su totalidad, las tareas de repavimentación de 9 de Julio e Illia contemplan: 212,70 m3 de saneamiento profundo con cemento; 1734,30 m2 de saneamiento profundo con mezcla asfáltica; 3.405,00 m2 de fresado; 600 m de sellado de fisuras; 3.405,00 m2 de riego de liga; 1734,30 m2 de riego de imprimación y 434,14 tn de concreto asfáltico.

Junto al presidente municipal, en la visita a los vecinos de los barrios San Cayetano y Guadalupe, también estuvieron: Jacinta Eberle (viceintendente), Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), Luciano Ríos (responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana), e integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.

Dispositivo de transito

Desde la Municipalidad de Crespo programaron un dispositivo de tránsito especial para los días y horarios de obras con el propósito de ordenar la circulación.

Esto implicará cortes en algunos lugares específicos y restricción de circulación en determinados puntos. Es importante remarcar que la zona también contará con la presencia de agentes de tránsito y de la Guardia Urbana Municipal para colaborar y guiar.

-Para quienes deban salir o ingresar por esa zona, se recomienda transitar por las siguientes calles: Jorge Heinze, Los Tilos e Illia (tramo habilitado entre Los Tilos-Ruta Nacional 131). Otra alternativa será por Saavedra y Almafuerte.

-Estará cortada la circulación sobre Illia, en el tramo que abarca Los Tilos hasta Saavedra.

-Recomendación para el tránsito pesado: circular por el acceso Presidente Juan Domingo Perón.

-Tendrán vallados y quedarán habilitadas para el ingreso y egreso de frentistas del lugar las siguientes calles: Los Jacarandaes (entre Los Lapachos e Illia); Juan J. Castelli (entre Juan J. Paso e Illia) y Liniers (entre Rafael Obligado e Illia).