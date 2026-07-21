30 trabajadores de LAR obtuvieron la certificación provincial como Preventores de Adicciones

El gerente general de La Agrícola Regional Cooperativa Limitada, Diego Maier, recibió a autoridades provinciales y municipales, a instancias de concluirse una nueva cohorte del Curso de Preventores de Adicciones y Consumos Problemáticos en el Ámbito Laboral.

"La educación y la prevención fortalecen a los trabajadores y a las instituciones, y que estos proyectos se traduzcan en acciones concretas en nuestros ámbitos laborales, demuestra el valor del trabajo conjunto con el Gobierno de Entre Ríos, para construir entornos más saludables", sostuvieron el presidente del Consejo de Administración de LAR, Horacio Gross, y el gerente de Recursos Humanos, Juan Dorsch.

30 nuevos Preventores

El curso fue desarrollado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno y Trabajo, estuvo destinado a directivos y mandos medios de La Agrícola Regional, que se desempeñan en distintas sedes: Crespo, Diamante, Valle María, Hernández, Nogoyá, Tabossi y María Grande. Desde abril hasta julio, incorporaron herramientas para prevenir y abordar consumos problemáticos en los lugares de trabajo. Fueron encuentros quincenales a cargo de Gabriela Moreno, integrante de la Secretaría de Trabajo.

A modo de cierre, los nuevos preventores presentaron proyectos de prevención y mapas de recursos laborales y comunitarios, para fortalecer las redes de contención; mientras que integrantes de la cohorte 2025, compartieron la experiencia de la implementación de esas iniciativas en sus lugares de trabajo.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, protagonizó la certificación, oportunidad en la que señaló: "Desde el Gobierno entendemos que la prevención también se construye en los ámbitos de trabajo", y agregó que por eso se impulsan "estos espacios de formación de preventores, para que puedan detectar a tiempo situaciones de riesgo, acompañar a quienes atraviesan consumos problemáticos y articular respuestas con las redes de atención".

"Capacitar, generar herramientas y fortalecer esos espacios es una decisión de gestión que nos permite cuidar a los trabajadores y construir entornos laborales más saludables", puntualizó el funcionario.