Javier Milei cancela el anuncio de feriado: no habrá festejo de la Selección argentina

Recepción de honor con los granaderos y fuerzas de seguridad en Ezeiza. Los jugadores de la Selección nacional que regresan esta tarde al país con la ausencia de Lionel Messi tendrán un pasillo de honor cuando bajen del avión pero sin la presencia de funcionarios nacionales. Javier Milei resolvió dejar sin efecto el anuncio de feriado nacional para recibir al plantel ante la falta de acuerdo con la AFA para organizar una recibimiento a los subcampeones del mundo.

Messi , quien directamente optó por regresar a Miami junto a su familia, otorgó libertad de acción al resto del plantel en su carácter de capitán del equipo para que resuelvan como quieren festejar y si están dispuestos a viajar a la Argentina . Frente a ese escenario, casi la mitad del plantel desistió de la posibilidad de regresar al país y licuó los planes del Gobierno.

El Gobierno exploró de manera desesperada alguna alternativa para que el Presidente no quedara en off side luego de anunciar que decretaría un feriado nacional para recibir a los jugadores de la Selección nacional . No sólo Lionel Messi y Rodrigo de Paul no regresan a la Argentina. La mayoría de los jugadores que residen en Europa tampoco se encuentran en vuelo hacia el país por lo que la foto de celebración que planeaban en la Casa Rosada para usufructuar políticamente el subcampeonato del mundo quedaría frustrada.

El Presidente se apuró anoche, apenas finalizada la final donde España se impuso 1-0 sobre el equipo nacional, en anunciar que otorgaría un feriado "en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar". El anuncio no cayó del todo bien en la Selección, donde sintieron que el Gobierno se aprovechó del mal momento deportivo que atravesaba el plantel para intentar sacar rédito político sin haberlos consultado de manera previa.

A eso se sumó la mala relación del titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia con los hermanos Milei, y la apatía política de Messi y la mayoría de los jugadores, que terminó de detonar cualquier posibilidad de diálogo u organización orgánica de algún recibimiento oficial. En La Libertad Avanza no tuvieron ni siquiera en cuenta el antecedente del Mundial 2022 de Qatar. Incluso ganando la Copa en la final con Francia, la Selección de Messi rechazó la invitación a Casa Rosada y hasta se negó a saludar cuando bajaron del avión en Ezeiza al entonces ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

En medio de frenéticos contactos para intentar salvar el operativo de recibimiento a media Selección, Karina Milei puso a Diego Santilli al frente de las gestiones a partir de su histórico vinculo con el Chiqui Tapia. Una posibilidad incluso es que el jefe de gabinete sea el funcionario designado para ir esta tarde a Ezeiza donde cerca de las 18:00 tocará tierra el charter que trae de regreso a medio plantel a la Argentina.

Contactos con la Selección nacional

La relación entre Tapia y Santilli es de larga data y se forjó cuando el actual jefe de gabinete de la Nación era ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires (2009-2013). El ahora jefe de la AFA comenzaba a crecer políticamente y en Barracas Central bajo el ala de su entonces suegro, Hugo Moyano. Santilli, junto a Gustavo Coria -vicejefe de gabinete- eran los encargados de negociar los contratos de recolección de basura porteños con el CEAMSE manejado en ese entonces por Tapia de manera directa.

La relación entre los Milei y Tapia viene torcida desde que el Presidente asumió su cargo. El conflicto comenzó con el rechazo de la AFA al modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa el Gobierno nacional, sumado a las fuertes críticas del gobierno nacional al manejo institucional, la organización de los torneos y la transparencia en el fútbol. La Libertad Avanza impulsó además múltiples denuncias judiciales por presunta evasión fiscal, retención indebida de impuestos y lavado de dinero, además de avanzar contra la reelección de Tapia a través de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Lionel Messi dio "libertad de acción"

Entre los jugadores afines a La Libertad Avanza que si regresan al país esta el arquero, Emiliano "Dibu" Martínez quien podría ser tentado a visitar la Casa Rosada. El guarda meta ya habría manifestado su intención de querer salir a saludar desde el balcón de la casa de gobierno pero no estaría acompañado en esa iniciativa por demasiados de sus compañeros. Otras figuras como Cristian "Cuti" Romero o Lisando López, que anoche en Atlanta directamente se negaron a saludar a Donald Trump, tampoco son afines a las políticas de ajuste social de Javier Milei.

Por eso, y sin la posibilidad de diseñar una celebración orgánica con la AFA y con el plantel que vuelve a medias, en la Casa Rosada estarían cerca de descartar la firma del decreto para declarar feriado nacional. El recibimiento oficial podría limitare al frio saludo con algún funcionario en Ezeiza a pasar a la oferta de Milei de vaciar la Casa Rosada para que los jugadores celebren junto a la afición en la Plaza de Mayo.

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