Desde agosto, los senadores pasarán a cobrar casi 12 millones de pesos por mes
Nacionales19 de julio de 2026
Por la paritaria de los empleados legislativos, tienen un incremento del 6,7 % que se aplica en tres tramos y termina en agosto. Será uno de los pocos sectores de la economía argentina, que le ganan a la inflación.
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