Beneficios para compras del exterior: habilitan exportaciones postales comerciales sin límite

El Gobierno nacional oficializó este viernes una reforma del régimen de envíos postales mediante el Decreto 604/2026, con el objetivo de facilitar las exportaciones comerciales por correo y simplificar las importaciones sin fines comerciales.

La medida modifica la reglamentación del Código Aduanero, elimina restricciones para vender mercadería al exterior por vía postal y unifica beneficios tributarios con el régimen de Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier).

Entre los principales cambios, el decreto establece que las exportaciones con finalidad comercial realizadas por vía postal no estarán sujetas a límites de valor. Hasta ahora, la ausencia de una reglamentación específica impedía, en la práctica, que personas y empresas utilizaran el operador postal oficial para comercializar sus productos en el exterior bajo los tratamientos aduaneros simplificados previstos por la Unión Postal Universal.

Exportación por medios postales

El texto sostiene que la exportación por medios postales constituye una alternativa simplificada para fomentar la inserción de empresas argentinas en el comercio internacional, especialmente aquellas que no realizan operaciones tradicionales de comercio exterior o manejan bajos volúmenes.

También señala que la medida cobra mayor relevancia en el contexto de expansión del comercio electrónico transfronterizo y se enmarca en los objetivos del Decreto 70/2023, orientados a eliminar barreras que limitan el desarrollo económico y la inserción internacional.

Asimismo, la norma modifica el régimen de importaciones por vía postal. A partir de ahora, los envíos de hasta un valor FOB de u$s400 estarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año y por persona. Si se supera ese monto o el cupo anual, el excedente quedará alcanzado por los tributos correspondientes al régimen general.

Con esta modificación, el Ejecutivo igualó el tratamiento tributario de las compras realizadas mediante el operador postal oficial con el régimen de importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, que ya contemplaba ese beneficio desde fines de 2024.

Control aduanero

El decreto también simplifica el procedimiento de control aduanero. En los casos de importación por correo, el operador postal quedará automáticamente autorizado para actuar en representación del destinatario, salvo que este manifieste previamente su intención de intervenir personalmente o designar otro representante. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá dictar las normas complementarias y operativas necesarias para implementar el nuevo esquema.

Además, la medida mantiene la exención de tributos para las exportaciones postales destinadas a ayuda familiar u obsequios personales, con excepción de las tasas retributivas de servicios, siempre que el valor acumulado no supere u$s5.000 por mes y por remitente.

Por último, el decreto deroga el artículo 8 del Decreto 161/1999, que establecía una alícuota unificada del 50% para las importaciones por envíos postales, y dispone que la nueva reglamentación entre en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.