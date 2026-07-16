Joven resultó con lesiones de carácter reservado en los festejos de Tala

En el marco de los operativos diagramados por los festejos en Rosario del Tala, la policía y el municipio dispusieron un vallado de arterias céntricas, para impedir que vehículos quedaran en la Plaza Libertad, donde se reunirían los simpatizantes. Así pasó, "unas 4 mil personas festejaron tranquilamente", confirmaron las autoridades a Estación Plus Crespo. No obstante, hubo algunas intervenciones policiales.

Se encontró con su ex y terminó preso

Se comprobó que un muchacho de 20 años, oriundo de esa ciudad, quedó enmarcado en una violación de las medidas restrictivas que le habían sido impuestas para con su ex pareja. La restricción de acercamiento le fue impuesta hace un tiempo, por el Juzgado de Familia de la ciudad; sin embargo, al concurrir a los festejos, ambos quedaron en proximidad en la Plaza Libertad. El joven fue aprehendido por Desobediencia Judicial.

Resistencia a la Autoridad

Otra detención se produjo en el marco de una gresca entre un grupo de varones, en la vereda del Salón Parroquial. Un joven fue separado para su resguardo y éste reaccionó con agresiones hacia el personal policial. Fue reducido y puesto a disposición del Juzgado de Garantías, que ordenó que el ciudadano de 24 años, sea alojado en Jefatura.

Herido grave

Alrededor de las 00:10, en la esquina de Urquiza y Almirante Brown, la policía constató la presencia de un muchacho de 23 años, que habría sido víctima de un botellazo. Inmediatamente fue trasladado en ambulancia hacia el hospital, donde permanece internado con lesiones de carácter reservado, entre ellas pérdida de dos piezas dentarias. Se inició una investigación, existiendo personas individualizadas como potenciales autores.