Investigan un asesinato en Diamante

Un clamor de justicia envuelve a Diamante. Anoche, la policía fue anoticiada de una persona lesionada, en la esquina de calles Belgrano y Dr. Materi.

Ante la escena, los agentes inmediatamente requirieron la asistencia de los servicios de salud, quienes realizaron el traslado del herido hacia el Hospital San José, se confirmó a Estación Plus Crespo.

"Lamentablemente se comprobó el fallecimiento, posiblemente por herida de arma blanca", apuntan las fuerzas de seguridad, y agregaron: "Ante esta triste situación, el personal policial contuvo a los familiares y los asistió en tan penoso momento".

La víctima tenía 31 años y era vecino de la Ciudad Blanca.

En forma simultánea, la División de Investigaciones junto al Ministerio Público Fiscal de Diamante, se encuentran abocados al esclarecimiento de los hechos, para conocer las causas y circunstancias en que se habría producido la agresión.

El óbito fue trasladado para autopsia al Servicio Médico Forense, en Oro Verde.