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Tres detenidos por herir a un simpatizante en los festejos

Dos mujeres y un varón quedaron tras las rejas, acusados de lesiones con arma blanca, en Diamante.
Policiales/Judiciales16 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En la ciudad de Diamante, el operativo policial establecido en la plaza 9 de Julio, con motivo del triunfo de la Selección Argentina de fútbol, se extendió hasta la total desconcentración de las cientos de personas que se concentraron para los festejos. 

Se registró un hecho violento, en calles Janssen y Serrano. "Según las primeras averiguaciones, habrían lesionado con un arma blanca a un hombre de 30 años, quien fue trasladado hacia el Hospital local, para atención médica, donde permanece internado", informaron a Estación Plus Crespo, esta madrugada.
 
La intervención policial permitió la detención inmediata de las supuestas personas agresoras, siendo dos mujeres de 43 y 28 años, junto a un hombre de 29 años, todos vecinos de Diamante. Permanecen alojados en la Alcaidía Policial.

Desde el Ministerio Público Fiscal se emitieron diferentes pasos procesales, para conocer las causas y circunstancias que llevaron a generar la agresión.

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