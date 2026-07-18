Conductor hospitalizado por un despiste en Ruta 11

Comisaría Costa Grande fue alertada de un accidente de tránsito sobre Ruta Provincial Nº 11, a la altura del Km. 55.

Efectivos comprobaron el siniestro, y según se informó a Estación Plus Crespo, hallaron sobre la banquina de la ruta a un Chevrolet Zafira, el cual era conducido por ciudadano paranaense, quien viajaba solo desde la ciudad de Victoria hacia su domicilio.

"Entrevistado el conductor, refirió que iba transitando con normalidad y de repente, sin poder precisar las razones, pierde el control de su auto. Sale a la banquina y al darse cuenta quiere retomar el curso y se cruza de carril deteniendo la marcha en la banquina contraria", apuntó la Jefatura Departamental Diamante.

Personal de Salud del Hospital San José rápidamente asistieron al conductor, determinando minutos más tarde que las lesiones no son de consideración.