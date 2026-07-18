google_preferred_source_badge_dark_ESpelotavamos argentinaPlus en Vivo

Conductor hospitalizado por un despiste en Ruta 11

El rodado unía Victoria y Paraná, cuando protagonizó un siniestro en el departamento Diamante.
Policiales/Judiciales18 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

20260718_191937

Comisaría Costa Grande fue alertada de un accidente de tránsito sobre Ruta Provincial Nº 11, a la altura del Km. 55. 

Efectivos comprobaron el siniestro, y según se informó a Estación  Plus Crespo, hallaron  sobre la banquina de la ruta a un Chevrolet Zafira, el cual era conducido por ciudadano paranaense, quien viajaba solo desde la ciudad de Victoria hacia su domicilio.

"Entrevistado el conductor, refirió que iba transitando con normalidad y de repente, sin poder precisar las razones, pierde el control de su auto. Sale a la banquina y al darse cuenta quiere retomar el curso y se cruza de carril deteniendo la marcha en la banquina contraria", apuntó la Jefatura Departamental Diamante.

Personal de Salud del Hospital San José rápidamente asistieron al conductor, determinando minutos más tarde que las lesiones no son de consideración.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo