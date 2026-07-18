El municipio realiza obras de pavimentacion en Barrio Parque del Lago

“Esta es una obra de alto impacto para el barrio y la ciudad”, afirmó el intendente Marcelo Cerutti. Al tiempo que detalló que esta intervención permite “resolver problemas importantes” que se generaban con el drenaje del agua los días de lluvia, situación que producía inconvenientes por la pérdida del material colocado para el mantenimiento de calles las cuales quedaban intransitables.

“De esta forma seguimos conectando con calles pavimentadas los diferentes sectores y barrios que tenemos, ofrecemos soluciones definitivas y acompañamos el crecimiento ordenado de Crespo con infraestructuras de calidad, jerarquía y duraderas”, comentó Cerutti, quien este jueves recorrió la zona junto a Jacinta Eberle (viceintendente) y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente).

-Actualmente se coloca hormigón elaborado sobre la calle Dr. Ramón Carrillo. Esta primera etapa comprenderá alrededor de 160 metros. Cubrirá la media cuadra restante entre Tita Merello y Diamante, para luego seguir hasta el límite con el arroyo.

Esta parte incluyó obras complementarias para favorecer el drenaje del agua pluvial, constando de la colocación de dos cámaras con sus sumideros y de dos tramos de cañería pluvial de PVC helicoidal de 500 milímetros de diámetro. Fue de ambos lados desde Diamante hasta el arroyo. Esto implicó efectuar las excavaciones de todo el tramo longitudinal y la colocación de brosa cemento en la base donde se colocó la cañería.

“Ejecutamos una obra hidráulica estructural con entubados subterráneos que permiten conducir el agua hacia el arroyo y optimizar el escurrimiento pluvial, evitando anegamientos y daños en la calzada”, detalló Bettina Hofer.

-También se comenzó con la apertura de caja para la preparación de suelo y próxima pavimentación del segundo tramo de la calle Dr. Ramón Carrillo. Tendrá una extensión de aproximadamente 125 metros. Completará la media cuadra que falta entre Juana María Gorriti y María Segovia, para continuar hasta conectar con Democracia.

-Se están desarrollando las tareas correspondientes para la colocación de nuevas columnas de alumbrado público y luces led en: René Favaloro (desde Federación hasta el arco de ingreso al sector de parrillas del Parque del Lago), Federación (entre Favaloro y Laferrara), Hermanos Henkel (entre Favaloro y el arroyo) y Democracia (desde Alemanes del Volga hasta el ingreso secundario al Parque Industrial Crespo).

Otras obras realizadas en el barrio

-100 metros de pavimentación de René Favaloro (desde Federación hasta el arco de ingreso al sector de parrillas del Parque del Lago).

-150 metros de pavimentación de Federación (entre Favaloro y Laferrara).

-180 metros (90 m de cada lado) de cordón cuneta en Hermanos Henkel (entre Favaloro y el arroyo).

-90 metros de entubado subterráneo para el desagüe pluvial en Hermanos Henkel (entre Favaloro y el arroyo) con cañería pluvial de PVC helicoidal de 500 milímetros de diámetro.

-Tareas de mantenimiento y mejorado en calles que aún no cuentan con pavimento, mediante la colocación de piedra basáltica triturada para optimizar la transitabilidad y avanzar con la política de ‘brosa cero’ que impulsa la gestión de gobierno en distintos sectores de la ciudad.