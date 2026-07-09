9 de Julio: “La libertad es algo que debemos sostener todos los días, cada uno desde su lugar”, resaltó Marcelo Cerutti.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del intendente Marcelo Cerutti, quien trazó un paralelismo entre aquellas mujeres y hombres de 1816 con el triunfo heroico de la Selección Argentina de Fútbol el último martes. Recordando que la Independencia fue mucho más que una decisión política: fue el nacimiento de un pueblo decidido a escribir su propia historia.

“No darnos por vencidos y volver a creer”

“Hay algo que millones de argentinos volvimos a sentir en estos días, con el partido de la selección este martes. Yo no sé cómo lo vivió cada uno, pero me lo imagino. Habrá estado el que lo vio en familia, el que se juntó con amigos, el que lo escuchó por la radio porque estaba trabajando… En casa, les confieso, hubo un momento en que nadie hablaba. Dos goles abajo con el reloj tocando los 90 minutos… Alguno habrá dicho ‘yo no miro más’ … y se quedó, obviamente. Porque siempre decimos eso y nunca nos vamos. Y ya saben cómo terminó. El equipo no se desarmó, no se echaron culpas entre ellos, siguieron jugando… y lo dieron vuelta. Y de golpe estábamos todos gritando, abrazándonos con el de al lado sin preguntarle ni el nombre, y las bocinas sonando por San Martín y Belgrano”.

Luego continuó: “Ahora, alguien me puede decir: Marcelo, fue un partido de fútbol. Y sí. Fue un partido de fútbol. Pero a mí me quedó dando vueltas otra cosa. Me quedé pensando en por qué nos emociona tanto. Y creo que es porque ahí, en esa cancha, nos vimos a nosotros mismos en esa manera tan argentina de no darnos por vencidos, de sostenernos entre todos y de volver a creer justo cuando parecía que no quedaba de dónde agarrarse, incluso cerca de los 90 minutos y con dos goles abajo, cuando los números decían que ya está. Y mientras pensaba en estas palabras para hoy, no pude evitar el paralelismo”.

“Declarar la independencia fue un hito”

Hace 210 años, un grupo de hombres asumió una de las decisiones más trascendentes de nuestra historia: elegir la libertad aun cuando el futuro era incierto. No heredaron una Nación; decidieron construirla. Hoy volvemos a encontrarnos para honrar aquella convicción que dio origen a nuestra Patria y para renovar el compromiso con los valores que sostienen la vida democrática: la libertad, la unidad, el respeto y el bien común.

Siguiendo con su relato, Cerutti dijo: “Imagínense Tucumán, hace 210 años. Un grupo de hombres que habían viajado semanas para llegar, en carreta, a caballo, por caminos que eran un desastre. Un país en guerra, sin plata, rodeado de amenazas por todos lados. Si lo miraban con frialdad, esos mismos hombres se volvían a casa y no firmaban nada. Y sin embargo firmaron. Se animaron. Declarar la independencia fue un hito, fue la expresión de la llegada, ahora, sostenerla… sostenerla nos está llevando 210 años, y seguimos. Esa es la parte que no sale en los libros de la escuela, que la libertad es algo que hay que sostener todos los días, cada uno desde su lugar. El que trabaja la está sosteniendo. El que educa a sus hijos la está sosteniendo. El que cumple con su palabra, también”.

“Sostener la libertad con trabajo”

El Presidente Municipal acotó: “Y miren… si hay un pueblo que entiende eso de sostener las cosas con trabajo, es este pueblo. Acá no hace falta que yo cuente la historia de Crespo, que la conocemos todos. Muchos la llevan en el apellido, que al resto del país le cuesta pronunciar. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, llegaron a esta tierra sin nada. Dejaron todo del otro lado del mar, su idioma, sus muertos, sus paisajes. Vinieron con lo puesto y con una gran fe. Y acá no los esperaba ninguna ciudad, acá no había un ‘Crespo Lindo’. Acá había campo y había que arremangarse. Y la levantaron igual. Casa por casa, chacra por chacra, granja por granja. Sin esperar que nadie les regale nada. Hoy vivimos en esa herencia, somos esa herencia. Tenemos clubes, las iglesias, las cooperativas y algo más importante todavía, una manera de ser. Esa cabeza dura, en el buen sentido, del que cuando la cosa se pone difícil no se queja, se trabaja, se busca una solución hasta encontrarla, esa es la raíz de nuestra llama innovadora, de nuestra pasión por hacer. Pregúntenle a cualquier abuelo de Crespo qué se hace cuando viene un año malo. Ya saben lo que les va a contestar: se vuelve a empezar”.

Cerutti también destacó que el desfile Cívico-Institucional “pasan los nietos y bisnietos de aquellos inmigrantes, caminando juntos atrás de la misma bandera. Esa que abrazamos el otro día gritando un gol como locos por las calles San Martín y Belgrano. La que juraron nuestros abuelos, en un idioma que todavía les costaba. La que se levantó en Tucumán cuando nadie daba dos pesos por nosotros. Es la misma. Y hoy nos vuelve a juntar acá”.

También sostuvo: “Miren lo que es Crespo hoy. Una ciudad que trabaja como pocas. De madrugada en las granjas y en el campo. Se cumplen turnos en nuestras fábricas e industrias que son orgullo de Entre Ríos. Se levantan las persianas de nuestros comercios, se emprende, se estudia, se enseña. Una ciudad limpia, ordenada, tranquila, donde todavía se puede caminar en paz. Una ciudad que cuando se propone algo, lo hace, como vimos y volveremos a ver en la Fiesta Nacional de la Avicultura, una ciudad productiva que sabe recibir y sabe celebrar”.

“Los crespenses nos conocemos”

Sobre el cierre indicó: “Los crespenses nos conocemos de una manera particular, ¿saben? Nos conocemos de verdad. Acá nadie es un extraño: al que tenemos al lado lo conocemos de toda la vida, o fuimos juntos a la escuela, o le compramos siempre en el negocio, o nos crió, o lo criamos. Conocemos las casas de este pueblo con la mesa puesta y el mate de la tarde. Yo mismo, les digo, a varios de los que están acá los atendí en el hospital, en la clínica… así que imagínense si nos conoceremos. Y de tanto conocernos, sabemos bien quiénes somos. Somos la vecina que le lleva un tuper de comida al que quedó solo, y no se lo cuenta a nadie. Somos ese patrón que la pelea para no achicar el personal, aunque el año venga cuesta arriba. Somos el club que le fía la cuota a la familia que este mes no llega, porque sabe que va a cumplir, porque acá la palabra todavía vale. Somos la maestra que se queda después de hora con los gurises que les cuesta un poquito más. Todo eso es Crespo. Eso somos. Por eso, cuando nos preguntan qué es lo que más enorgullece de esta ciudad, es que incluso cuando la mano viene brava, acá todavía nos saludamos por el nombre. Le seguimos dando una mano al que llega de afuera buscando trabajo, como hicieron con nuestros abuelos cuando los de afuera eran ellos”.

También acotó: “Orgullo es que un domingo cualquiera el parque del lago está lleno de familias, y el que pasa por la ruta piensa: qué bien se vive acá. Y tiene razón. Se vive bien acá. Se vive bien porque Crespo es el fruto de nuestro trabajo, de nuestros valores, de no bajar los brazos ni siquiera cuando vamos 2 a 0”.

“Sembrar para el futuro”

“Alguno de nuestros gurises que desfilan hoy, dentro de treinta o cuarenta años, estará acá parado acá, hablando un 9 de julio. No sabemos cómo se va a llamar, ni de qué familia va a ser. Pero sabemos lo que le vamos a dejar: una ciudad donde vale la pena quedarse. Ese es el trabajo de todos nosotros. Porque aquellos de Tucumán soñaron un país libre y no llegaron a verlo terminado. Nuestros abuelos soñaron esta ciudad y tampoco la vieron como está hoy. Parece que es así la cosa: uno siembra para otros. Y no se nos ocurre mejor lugar del mundo para sembrar que este pedazo de Entre Ríos. Gracias por estar. Cuidémonos entre nosotros, que eso es lo que mejor nos sale. ¡Feliz día de la Independencia!, ¡Que Dios nos bendiga!, ¡Viva la Patria!”

Celebración del 210º aniversario de la declaración de la independencia de argentina

-Te Deum. En Crespo, el inicio de la jornada fue con la realización del Te Deum en la Parroquia ‘Nuestra Señora del Rosario’.

-Autoridades. El Acto Oficial contó con la presencia de autoridades provinciales: Hernán Jacob (Ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos) y Gonzalo Atencio (secretario de Coordinación General Ministerial del MPeI); y locales: Jacinta Eberle (viceintendente), Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) e integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante. También representantes de diversas instituciones policiales, militares, bomberos, eclesiásticos; veteranos de malvinas; educativas, deportivas, y vecinos de la ciudad.

-Himno y Marcha. Las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos fueron interpretadas por la Banda Militar ‘Sargento Primero Tambor Mayor Pedro Bustamante’ perteneciente al LiceoMilitar General Belgrano.

-Bendiciones. Las invocaciones religiosas fueron realizadas por Rubén Schmidt (Parroquia Nuestra Señora del Rosario) y Bernardo Spretz (Iglesia Evangélica del Río de la Plata).

-Desfile. El cierre de la ceremonia fue con el Desfile Cívico-Institucional con la presencia de las entidades que, con orgullo, representan la historia, los valores y el compromiso de nuestra comunidad.