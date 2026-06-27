Juraron los concejales juveniles de Crespo y comienzan a sesionar

El intendente Marcelo Cerutti destacó el valor formativo del Concejo Deliberante Juvenil como un espacio donde los estudiantes conocen de cerca el funcionamiento de las instituciones democráticas y participan activamente del proceso legislativo. «Es un ejercicio muy lindo para que los chicos se acerquen y vean cómo es la dinámica de la Municipalidad y también de la política, cómo funciona un bloque legislativo y cómo se trabaja con los reglamentos», expresó.

Cerutti hizo referencia a la participación ciudadana y el intercambio de ideas que se realizan en este tipo de propuestas. «Siempre surgen lindos proyectos y muy buenos debates entre los chicos. Es un muy buen ejercicio democrático«, afirmó. Y resaltó la importancia de sostener esta iniciativa a lo largo de los años y de brindar a los jóvenes herramientas para su desarrollo personal. «Es enriquecedor escuchar la mirada de los jóvenes y ver cómo fundamentan sus posturas. Además, aprenden oratoria, conocen cómo funciona una organización administrativa y reciben mucha capacitación. Todo eso les sirve para el futuro».

Por su parte Jacinta Eberle, presidente del Concejo Deliberante destacó el compromiso de las instituciones educativas y, especialmente, de los docentes asesores que acompañan a los estudiantes durante todo el proceso legislativo. «Sin el apoyo de las instituciones educativas, pero especialmente de los docentes asesores, esto no podría funcionar. Es una actividad que se realiza ad honorem, fuera del horario escolar, y que demanda mucho tiempo y compromiso», señaló.

Además, remarcó que el trabajo conjunto genera importantes aprendizajes tanto para los estudiantes como para quienes los acompañan. «La práctica legislativa es tan valiosa que vale la pena el esfuerzo, por todo lo que los jóvenes logran y también por lo que uno, como docente, aprende».









ORDEN DEL DÍA

1. Entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino.

2. Entonación de la Marcha de Entre Ríos.

3. Despedida de las banderas de ceremonias

4. Lectura de la correspondencia recibida.

5. Toma de Juramento a los concejales Juveniles electos.

6. Elección del vicepresidente 1º y vicepresidente 2º del Concejo Deliberante Juvenil.

7. Designación de los presidentes de Bloques.

8. Palabras a cargo del Presidente Municipal, Dr. Marcelo Cerutti.

9. Palabras a cargo de la Presidente del Concejo Deliberante, Prof. María Jacinta Eberle.

NÓMINA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

Sagrado Corazón D-5

Amarillo, Esmeralda

Barón, Malena

Bast, Siomara

Espinosa, Sselene

Gómez, Josefina

Heinze Chiama, Juana

Nicend, Alma

Pérez, Sol

Pusch, Selene

Steinle, Martín

Velázquez, Dulce

Verettoni, Ema

Asesora: Prof. Haberkorn, Rosana

ESJA Nº 33 ‘Alberto Nusimovich’

Giménez, Edgardo Nahuel

Pohl, Ruth Mikela

Roth, Carina María

Asesores: Profesores Jurado, Gonzalo. Siares Bosco, Samuel. Wiesner, Viviana

Instituto Comercial Crespo D-5

Folmer Frick, Morena Belen

Huck, Iván

Romero, Mateo Benjamín

Sinner, Sofía Valentina

Asesora: Prof. Sommer, Luján

Escuela Nº 60 ‘Bicentenario’

Drescher, Xiomara

Ojeda Narváez, Oriana Valentina

Schanzenbach, Abril Milagros

Zapata, Ludmila Ayelén

Asesoras: Profesoras Heffele, Sonia y Villarruel, Ana

Escuela Nº 74 ‘Walter Heinze’

Bogado, Romina

Franco, Axel

Kloker, Fausto

Asesora: Prof. Folmer, Nancy.

ESJA Nº 97 ‘Isabel González’

González, Ana Ester

Fleita, Jairo Nazareno

Mendoza Nowakowski, Pamela Trinidad

Moreyra, Sabrina Micaela

Asesora: Prof. Sovrano Johana.

ESJA Nº 240 ‘Comercial Crespo’

Barata, Julián Leonel

Giménez, Rocío Milagros

Grasmick, Mateo Javier

Moreno, Milagros Valentina

Asesor: Prof. Kliphan, Daniel