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Crespo: Obras en el acceso presidente Perón y ruta nacional 131 para ofrecer mayor seguridad vial

Mediante tareas conjuntas, coordinadas entre la Municipalidad de Crespo y Vialidad Nacional, se planificaron importantes intervenciones en la intersección del Acceso Presidente Perón y la Ruta Nacional 131.
Crespo al día09 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Los trabajos realizados y a seguir ejecutando en los próximos días producirán mejoras significativas en la circulación y darán mayor seguridad vial a quienes transitan por ese sector.

Tareas planificadas

-Mejoras de la dársena de ingreso o banquina, sentido de circulación desde Malvinas hacia Perón, colocando piedra basáltica triturada.

-Se colocó una garita para pasajeros de colectivos sobre Perón, metros antes de la conexión con la Ruta Nacional 131.

-Tareas para ensanchar la trama vial pavimentada de Perón (generando un mayor radio de curva), en el tramo final antes del empalme con la ruta.

-En los próximos días Vialidad Nacional construirá una dársena de desaceleración y colectora del otro lado de la Ruta 131 (sentido oeste-este o Yapeyú-Perón).

Esta obra permitirá que los vehículos que circulan por la ruta con destino Crespo (provenientes por la mano que viene desde Libertador San Martín), salgan de la ruta hacia la colectora e ingresen a 90 grados hacia el Acceso Perón.

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