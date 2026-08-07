Ley de Tierras: Hubo una "clase pública" en el centro de Crespo

Las condiciones climáticas un tanto adversas, no fueron impedimento para que la temática de la "Ley de Tierras" tenga visibilización en la ciudadanía crespense.

Marcela Antivero, profesora de Historia en las Escuelas Secundaria N° 74 y de Jóvenes y Adultos N° 33, explicó a Estación Plus Crespo: "Estuvimos con nuestros estudiantes del 1er. Año 'A' de la Escuela 33, desarrollado una clase abierta, en la que se trató la Ley de Tierras, se referenció la Pachamama o la Madre Tierra -que a lo largo de agosto todos los pueblos originarios del territorio argentino llevan adelante sus tradiciones-. La idea fue concientizar sobre el cuidado de la tierra, el respeto hacia ella; dimensionar cuánto nos brinda cotidianamente desde los alimentos, el agua; la importancia de proteger los recursos, que son limitados. Los alumnos también propusieron recordar la desaparición de Santiago Maldonado, una causa que todavía está abierta y que es muy de estos tiempos".

Junto a docentes de Historia que también intervinieron, estuvieron reflexionando y analizando la situación. "No solamente tenemos que encerrarnos en el aula, con el pizarrón, la silla, y todos sentados uno detrás de otro; sino que podemos ejercer la docencia y la enseñanza también bajo un árbol, en la vereda, en el patio, en el club, y elegimos la plaza, con temas públicos y de interés para cualquier ciudadano que quisiera participar".

"El trabajo que se hace desde las escuelas públicas en cuanto al cuidado y la defensa de nuestro territorio, es permanente. Los propios adolescentes, jóvenes, adultos, nos preguntan, inician el diálogo, porque forma parte de una realidad social. A veces no lo damos a conocer con una actividad puntual, pero son cuestiones que nos atraviesan, y que están presentes en las aulas", comentó Antivero.

La educadora concluyó que "dar una clase pública es una manera de mostrarnos como Escuela de Jóvenes y Adultos, con su compromiso por la realidad, sus intereses y opiniones".