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Policía y vecinos rurales acordaron estrategias para atenuar robos en Aldea San Rafael y zona

Damnificados y preocupados por hechos delictivos en los ejidos circundantes a Crespo, se reunieron con Jefes policiales. Puntos claves del encuentro.
Crespo06 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Unas 40 personas radicadas en Aldea San Rafael, la zona de Camino del Medio, Colonia Merou y Aldea Eingenfeld, asistieron a la convocatoria de la Comuna de Aldea San Rafael, para abordar cuestiones vinculadas a la seguridad rural. Sustracciones en viviendas están siendo investigadas por las diferentes dependencias policiales, habida cuenta que en los campos circundantes a Crespo convergen tres jurisdicciones policiales: Comisaría Crespo, Comisaría Seguí y Comisaría María Luisa.

"Queremos conversar estas preocupaciones, para saber cómo colaborar, cómo prevenirnos; para que no vuelva a pasarnos, porque hoy le toca a un vecino y mañana a cualquiera de nosotros", manifestó Roxana Toloy, Presidenta Comunal a cargo de la organización.

A lo largo de poco más de dos horas, vecinos mantuvieron un diálogo fluido y directo con la cúpula policial local, Crio. Ppal. Mario Bertoli y Subcrio. Gonzalo Salva; el Jefe de Comisaría María Luisa, Crio. Esteban Gómez; el Subjefe de Comisaría Seguí, Of. Ppal. Claudio Cuevas; todos con el acompañamiento de la Jefatura Departamental Paraná, a través de uno de los responsables de la Coordinación de Paraná Campaña, Crio. Insp. Daniel Roldán.

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La alerta temprana es indispensable para cualquier intervención, ya sea preventiva o de coacción, por lo que se creará un grupo de WhatsApp, exclusivo para reportar la presencia de personas sospechosas ó vehículos desconocidos en la zona. Integrarán este canal de comunicación Comisarías Crespo, Seguí y María Luisa, junto a todos los vecinos residentes en la jurisdicción rural de esas dependencias. Acudirá la dotación de la localidad más cercana, sin perjuicio a cuál corresponda la instrucción administrativa penal.

El grupo será generado (Administrador) por la Presidencia Comunal de Aldea San Rafael, incluyendo a vecinos del corredor rural que costea Ruta 12, naciendo en Aldea María Luisa y llegando hasta la rotonda de Crespo.

Asimismo, se recomendó que antes o en paralelo al aviso por WhatsApp, llamen a la guardia -abonado gratuito 101 ó 911-, para explicar la situación y requerir la presencia. Operativamente acelera los plazos de respuesta de la institución.

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Continuarán las recorridas preventivas con móviles identificables, accediendo a las granjas, modalidad que se implementó en el último tiempo. El patrullero ingresa y recorre el interior del establecimiento, descartando sospechosos guarecidos. En tal sentido, se invitó a las familias y moradores del casco, a aprovechar el acercamiento para un diálogo con la dotación, haciendo saber inquietudes recientes, movimientos dudosos u otra necesidad/ayuda que pueda surgir.

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Si bien desde hace varios años, a través de la MICRA, cada establecimiento rural presenta una "identificación catastral", la misma ha quedado obsoleta en términos de urgencia operativa. Desde ahora, la solicitud de presencia policial podrá pedirse directamente enviando la ubicación al grupo de WhatsApp -función del celular-, que propicia una localización exacta a los efectivos que acuden.

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Jefes policiales brindaron precisiones sobre las características que tornan más efectivo el sistema de cámaras de seguridad, haciendo también mención a otros recaudos de protección.

El intercambio propició que se despejen dudas respecto de investigaciones en trámite por hechos puntuales; posibilidades de acción o reacción de los afincados rurales; y metodología de trabajo para favorecer recuperos, como así también focalizar patrullajes.

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