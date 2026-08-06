Integrantes de la Liga de Caballeros Luteranos de Crespo viajarán a Paraguay para un encuentro nacional

Cinco integrantes de la Liga de Caballeros de la Iglesia Luterana de Crespo viajarán este jueves 6 de agosto rumbo a Paraguay para participar de la 35ª edición del Encuentro Nacional de la Unión de Caballeros Luteranos del Paraguay (UCLP), que se desarrollará en la ciudad de Santa Rita, ubicada a unos 50 kilómetros de Ciudad del Este.

En diálogo con Estación Plus Crespo, uno de los integrantes de la delegación, Víctor Hugo Grün, brindó detalles del viaje y de las actividades previstas durante la estadía.

"Estaremos viajando el día jueves 6 de agosto a la ciudad de Santa Rita, en Paraguay, que está a 50 kilómetros de Ciudad del Este. El encuentro nacional que organiza la UCLP, Unión de Caballeros Luteranos del Paraguay, es la edición número 35, y es un buen momento para compartir con hermanos de Paraguay y también de Brasil que estarán visitando", expresó.

Estudios bíblicos, deportes y confraternidad

Consultado por el objetivo de estos encuentros, Grün explicó a Estación Plus Crespo que el eje principal es el crecimiento espiritual y la integración entre las delegaciones.

"Se hacen estudios bíblicos. Esta vez serán tres estudios que los va a dictar el pastor Silvio Donat, que está en Misiones. Después también hay actividades deportivas y momentos para confraternizar. También hay tiempo para recorrer la ciudad. La amistad que hay con la gente de Brasil y de Paraguay es muy, muy linda", señaló.

Además, recordó que la participación de la delegación crespense tiene una larga trayectoria.

"Desde el año 2011 Crespo está viajando todos los años con algunos integrantes de la Liga de Caballeros. Este año vamos a festejar los 15 años de visitas a Paraguay, y ellos también han venido a Crespo", destacó.

Un viaje con agenda completa

La delegación realizará una primera escala en la provincia de Misiones antes de continuar viaje hacia Paraguay.

"El jueves viajaremos y descansaremos en Misiones y después seguiremos. Al pasar Encarnación quedan unos 260 kilómetros. Estaremos viernes por la tarde, sábado y domingo en el Centro de Ministerio participando del encuentro nacional", explicó.

Finalizadas las actividades oficiales, el grupo extenderá un día más su estadía para responder a una invitación especial.

"El lunes iremos hasta la ciudad de Iruña. Fuimos invitados por uno de los caballeros que hace dos años estuvo en Crespo con la delegación paraguaya. Lo recibimos, compartimos una cena y muy lindos momentos. En agradecimiento nos invitó a conocer su ciudad y nos hará un asado como lo hacen allá en Paraguay", comentó.

Representar a Crespo

Grün resaltó que, además de participar del encuentro religioso, la delegación procura representar institucionalmente a la ciudad en cada viaje.

"Cada vez que salimos de Crespo tratamos de visitar la municipalidad de la ciudad donde vamos y llevar algún presente desde la Municipalidad de Crespo. La verdad que es una alegría poder representar mi ciudad y que nos conozcan allá en Paraguay", manifestó.

Ya preparan un nuevo reencuentro en octubre

Los lazos entre las ligas de caballeros de Argentina, Paraguay y Brasil continuarán fortaleciéndose en los próximos meses.

Grün confirmó que del 10 al 12 de octubre, en la ciudad de Basavilbaso, se realizará el Encuentro Nacional de Argentina y ya está prevista la presencia de delegaciones extranjeras.

"Ya confirmaron que vendrán representantes de Paraguay y de Brasil. El amigo Hilde Hoffman ya dijo que iba a volver a Crespo porque quedó muy contento cuando recorrió la ciudad. Veremos si será antes o después del encuentro, pero lo recibiremos acá", adelantó.

Invitación a sumarse a la Liga de Caballeros

Finalmente, Víctor Hugo Grün indicó que actualmente serán cinco los integrantes de Crespo que viajarán a Paraguay y aprovechó la entrevista con Estación Plus Crespo para invitar a nuevos interesados a incorporarse a la Liga de Caballeros.

"Nos reunimos el primer y tercer viernes de cada mes. Comenzamos con un estudio bíblico, luego tratamos los temas de la Liga y finalmente compartimos una cena. Es un lindo grupo. También realizamos actividades para recaudar fondos, como locros o ventas de chorizos junto a la Comisión Central", explicó.

En ese sentido, destacó el espíritu de trabajo que caracteriza al grupo.

"Se trabaja muy bien. Uno termina cansado, pero contento porque todos ponen el hombro y trabajan de manera positiva. Si alguien quiere participar será bienvenido; primero charlaremos un poco y después podrá integrarse al grupo", concluyó.