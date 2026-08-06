Crespo será sede de las Conferencias "Camino y territorio, para el desarrollo sustentable"

De 9:00 a 12:00 de este viernes, la población rural de la región podrá participar de una jornada que promete abordar importantes aristas vinculadas a los caminos y el entorno del campo. Las conferencias se desarrollarán en el Salón Municipal.

La Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas, Asociación Civil (MiCrA) y su Consorcio Caminero, junto con la Fundación PROIECTUM y la Agencia Entre Ríos INTA Crespo, en acompañamiento de la Municipalidad de Crespo, Federación Agraria Argentina Filial Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, ofrecerán a los pobladores rurales un espacio de intercambio, destinado a abordar la gestión de los caminos rurales desde una mirada técnica, económica y territorial. Se proyecta compartir experiencias y herramientas vinculadas a la gestión sustentable de la infraestructura vial rural, los costos asociados a su mantenimiento y el impacto que la calidad de los caminos tiene sobre la producción y el desarrollo regional.

Mariela Gallinger, integrante de la organización, anticipó a Estación Plus Crespo: "Esta actividad es un ejemplo de cómo organizarse entre los productores y los presidentes de Comunas y de Junta, del Municipio, para que fortaleciendo la relación entre lo público y lo privado, podamos seguir trabajando. El tema de caminos es una necesidad, sobre todo por la producción, y justamente uno de los disertantes va a reflejar de modo interesante, cuánto se pierde por no tener caminos. No es sólo la incomodidad, la dificultad, el renegar, sino que los números reflejan que se está perdiendo producción; el mismo Estado está perdiendo, podría tener más ingresos con esa producción que quedó sin destino, por falta de intransitabilidad. Veremos el qué y el cómo revertir una de las aristas, que es la pérdida económica en conjunto, ya que el territorio pierde, se deja de ganar en varios sectores".

Mariano Goette, presidente de MICRA, señaló que "se han visto avances, han firmado para mejoras concretas y queremos avanzar en ese sentido. Me ha tocado transitar incluso por caminos mantenidos por por la Micra, y la verdad, se nota mucho la diferencia".

"El consorcio nació allá por el año 2023, que se conformó la comisión. En el 2024 fuimos reconocidos como Consorcio frente a Vialidad Nacional. Tomamos inicialmente una extensión muy chiquita, como de prueba piloto, y ya en el 2024 tomamos 30 kilómetros, porque había que mostrar lo que se podía lograr y ver cómo podíamos articular todo esto. Ya en este 2026, el desafío es mayor y nos convertimos a partir de enero, en el consorcio más grande de la provincia, con 260 kilómetros dentro de la Microrregión Crespo y sus Aldeas. Estamos bajo convenio con Vialidad Nacional. Este consorcio tiene una particularidad al resto de los consorcios entrerrianos, que es unir lo público y lo privado".

Referenció además que "el consorcio es un anexo al trabajo que ya se venía haciendo y al esfuerzo que venían haciendo las Comunas. En marzo se acordó con el municipio de Crespo, que nos brindan el transporte del material para los caminos de broza dentro de la Microrregión. Tenemos 80 kilómetros de extensión de caminos embrozados, que serían denominados caminos principales o troncales, los cuales requieren un mantenimiento muy alto. Las Comunas solamente compran el material y el Consorcio se hace cargo del transporte hacia el camino, a través de ese convenio con el municipio. Hay que reconocer que no hemos podido llegar a todas las expectativas y cumplir con todos los pedidos de la gente. Esto no se revierte de la noche a la mañana, lleva mucho esfuerzo, trabajo, compromiso, y vamos atacando los problemas de acuerdo a la necesidad y la urgencia", comentó Goette.

Glenda Khin, de la Fundación Proiectum, señaló: "En ese proceso de desarrollo territorial tan rico que ha podido lograr la Micra, que lo hemos podido sostener; en ese marco nacen 2 nuevas instituciones. Por un lado, el Consorcio Caminero, para dar respuesta a la urgencia e ir desarrollando otro tipo de proyectos; y la Fundación Proiectum -que es anterior al consorcio-, que trabaja básicamente en fortalecer la identidad. La Micra no fue una construcción gubernamental de arriba hacia abajo, sino al revés, de abajo hacia arriba. Tenemos y compartimos la matriz cultural -que tiene que ver con la inmigración de Alemanes del Volga, los católicos, los protestantes, los vínculos comerciales, la parte económica-. Se van desarrollando proyectos que tienen que ver más con las organizaciones, y con el rescate cultural. Somos distintos, pero nos complementamos perfectamente en el trabajo, nos enriquecemos mutuamente, y celebramos que haya una renovación de actores, con el potencial que aporta cada uno a esta conformación de territorio".

Gabriela Litwin, coordinadora del INTA Crespo, agregó: "A veces estos procesos de desarrollo son difíciles de explicar, pero dan mucha satisfacción. Nacen en reuniones pequeñas y termina participando mucha gente, se va plasmando o imprimiendo en los hijos y demás. Hoy hay un consorcio que tiene su vida propia, que tiene su manejo, su funcionamiento bien definido. Una fundación que trabaja para el desarrollo de la imposición del dispositivo, del reconocimiento social y son resultados que se van concretando. En estos últimos años, el trabajo mancomunado de todo el equipo, son un verdadero orgullo para Crespo".