La Escuela N° 70 San José celebra 34 años con una jornada de festejos, misa y actividades para los alumnos

La comunidad educativa conmemorará el aniversario este viernes 7 de agosto, con una misa de acción de gracias, el tradicional cumpleaños, espectáculos para los estudiantes y la participación de las familias. La institución cuenta actualmente con 452 alumnos y continúa impulsando proyectos educativos, solidarios y de innovación.

La Escuela N° 70 San José de Crespo celebrará este fin de semana un nuevo aniversario de su creación. El establecimiento cumple 34 años el sábado 8 de agosto, aunque los festejos se realizarán de manera anticipada el viernes 7, para que toda la comunidad educativa pueda participar de la celebración.

En declaraciones formuladas a Estación Plus Crespo, la vicedirectora Andrea Haberkorn explicó cómo será la jornada conmemorativa y destacó el presente que atraviesa la institución.

"34 años cumple nuestra escuela el día sábado 8 de agosto, pero al ser sábado adelantamos los festejos al día viernes 7", señaló.

La celebración comenzará en ambos turnos con una misa de acción de gracias, de la que podrán participar las familias que deseen acompañar a los alumnos. Posteriormente se compartirá uno de los momentos más tradicionales de cada aniversario: el canto del feliz cumpleaños y la torta.

Haberkorn explicó que la Unión de Padres colabora cada año con la preparación de las tortas destinadas a cada grado y sala. Además, los estudiantes compartirán mate cocido en un clima festivo.

"Compartimos la tradicional torta, que en este caso siempre la Unión de Padres colabora con la institución preparando tortas para cada uno de los grados y las salas. Es momento de cantar el feliz cumpleaños y compartir torta y mate cocido", comentó.

Actividades para todos los niveles

La propuesta continuará con distintas actividades recreativas adaptadas a cada nivel educativo.

Los más pequeños del Nivel Inicial disfrutarán de un show de un payaso, mientras que los alumnos de Primaria participarán de coreografías coordinadas por una profesora de Motus, con el objetivo de celebrar el aniversario en un ambiente de alegría.

"La idea es festejar con alegría este nuevo aniversario", expresó la directiva.

Respecto a la participación de la comunidad, Haberkorn indicó a Estación Plus Crespo que las familias están especialmente invitadas a compartir la misa.

"Las familias están invitadas en celebración de la misa para acompañarlo, todo aquel que lo desee y pueda. Después continuamos con las actividades con el alumnado", sostuvo.

Una comunidad educativa de 452 alumnos

Al hacer un balance del presente institucional, la vicedirectora señaló que la escuela cuenta actualmente con 452 alumnos entre Nivel Inicial y Primario, manteniendo vigentes diversos proyectos que forman parte de su identidad educativa.

Entre ellos mencionó el programa de Escuela Saludable, las iniciativas solidarias junto al Hogar de Ancianos, los proyectos de lectura y una serie de talleres que complementan la enseñanza tradicional.

"Actualmente también la escuela cuenta con diferentes talleres que se suman a la propuesta académica, desde oralidad, nuevas tecnologías. También se incorporó educación financiera. Estos talleres buscan promover nuevas habilidades en los alumnos que complementan a la currícula tradicional", explicó.

Infraestructura y un sueño para el futuro

En cuanto al crecimiento edilicio, Haberkorn indicó que actualmente la institución dispone de los espacios necesarios para desarrollar sus actividades.

Recordó además que el año pasado se incorporó un ascensor, una obra que mejoró significativamente la accesibilidad para aquellos estudiantes que necesitan desplazarse hacia la planta alta.

"El año pasado se agregó un ascensor que hizo posible que alumnos que, por determinadas razones, necesiten llegar a la planta alta y no lo puedan hacer por sus propios medios, puedan acceder por medio del ascensor", destacó.

No obstante, señaló que la comunidad educativa mantiene un objetivo a largo plazo.

"El deseo siempre está de, con el tiempo, poder tener la unidad educativa de Nivel Inicial, que en este momento está junto con Primaria. A futuro el gran sueño sería lograr esa unidad", manifestó.

El deseo para este nuevo aniversario

Al cerrar la entrevista, la vicedirectora expresó cuál es el principal anhelo para esta nueva etapa institucional.

"El deseo es continuar trabajando unidos, escuela y familia. Creo que ese es el camino para seguir logrando las nuevas metas, objetivos y desafíos que vayan surgiendo", concluyó Andrea Haberkorn.