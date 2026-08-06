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Un hospitalizado tras un fuerte choque entre un auto y un camión en el acceso a Camps

Un automóvil y un camión impactaron en Ruta 12, minutos después del temporal.
Policiales/Judiciales06 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Un siniestro vial movilizó a efectivos policiales y agentes sanitarios, este mediodía.

Se confirmó a Estación Plus Crespo, que participaron de la colisión, un automóvil Renault Sandero, conducido por un hombre de 72 años; y un camión Mercedes Benz, al mando de un hombre de 46 años. Se estableció que circulaban en sentido contrario.

Los conductores involucrados fueron auxiliados, presentando lesiones de carácter leves quien manejaba el rodado de menor porte, recibiendo atención médica en el Hospital de Ramírez.  

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se ordenaron actuaciones periciales, que permitan determinar las causas que llevaron a la colisión fronto-lateral de los vehículos.

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