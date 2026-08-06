Dos detenidos por simular una amenaza con arma para pedir dinero

Dos hombres fueron detenidos en Concordia tras un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Guarumba y Chile, en el marco de una investigación iniciada por la denuncia de una mujer de Montes Caseros, Corrientes, que recibió un video intimidatorio en el que amenazaban a su hijo con un arma de fuego y le exigían dinero.

De acuerdo con la información policial, la denunciante contó que en la filmación un hombre exhibía un arma y reclamaba el pago de $25.000 para liberar a su hijo, con quien había perdido contacto desde el domingo. La mujer realizó una transferencia que fue acreditada en la cuenta de un hombre, dato que orientó la investigación hacia la vivienda allanada.

Allanamiento por la amenaza con arma de fuego

El operativo fue realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, por orden del juez de Garantías Francisco R. Ledesma. En la vivienda, que pertenecería al destinatario de la transferencia, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32, una caja de cartuchos del mismo calibre y un teléfono celular.

Durante el allanamiento también intervino personal de la Sección Canes junto a Kira, una perra detectora entrenada para localizar armas. Según se informó, el animal marcó una de las habitaciones de la casa, donde finalmente fue hallado el revólver oculto.

Ese mismo ambiente habría sido utilizado para filmar el video que luego fue enviado a la denunciante. La coincidencia fue incorporada como un elemento relevante dentro de la causa, junto con el arma, la cartuchería y el teléfono secuestrado durante la medida judicial.

El hijo de la denunciante estaba en la vivienda

Al avanzar con el procedimiento, los investigadores encontraron en el lugar al hijo de la denunciante, presentado inicialmente como víctima de la amenaza. El joven estaba junto al presunto autor del video y no se constató una situación real de privación de la libertad.

Según la línea investigativa informada, ambos habrían simulado el hecho con el objetivo de exigir dinero a la mujer mediante una maniobra extorsiva. Por disposición del fiscal interviniente José Arias, los dos hombres fueron detenidos y quedaron vinculados a la causa.

Ahora