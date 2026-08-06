google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Dos detenidos por simular una amenaza con arma para pedir dinero

Una mujer denunció que recibió un video en el que amenazaban a su hijo y le exigían $25.000. En un allanamiento secuestraron un revólver calibre.32 y detuvieron al joven junto al autor de la filmación.
Policiales/Judiciales06 de agosto de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

revolver-telefono-secuestrados-amenaza-simulada

Dos hombres fueron detenidos en Concordia tras un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Guarumba y Chile, en el marco de una investigación iniciada por la denuncia de una mujer de Montes Caseros, Corrientes, que recibió un video intimidatorio en el que amenazaban a su hijo con un arma de fuego y le exigían dinero.

De acuerdo con la información policial, la denunciante contó que en la filmación un hombre exhibía un arma y reclamaba el pago de $25.000 para liberar a su hijo, con quien había perdido contacto desde el domingo. La mujer realizó una transferencia que fue acreditada en la cuenta de un hombre, dato que orientó la investigación hacia la vivienda allanada.

Allanamiento por la amenaza con arma de fuego

El operativo fue realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, por orden del juez de Garantías Francisco R. Ledesma. En la vivienda, que pertenecería al destinatario de la transferencia, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32, una caja de cartuchos del mismo calibre y un teléfono celular.

Durante el allanamiento también intervino personal de la Sección Canes junto a Kira, una perra detectora entrenada para localizar armas. Según se informó, el animal marcó una de las habitaciones de la casa, donde finalmente fue hallado el revólver oculto.

Ese mismo ambiente habría sido utilizado para filmar el video que luego fue enviado a la denunciante. La coincidencia fue incorporada como un elemento relevante dentro de la causa, junto con el arma, la cartuchería y el teléfono secuestrado durante la medida judicial.

El hijo de la denunciante estaba en la vivienda

Al avanzar con el procedimiento, los investigadores encontraron en el lugar al hijo de la denunciante, presentado inicialmente como víctima de la amenaza. El joven estaba junto al presunto autor del video y no se constató una situación real de privación de la libertad.

Según la línea investigativa informada, ambos habrían simulado el hecho con el objetivo de exigir dinero a la mujer mediante una maniobra extorsiva. Por disposición del fiscal interviniente José Arias, los dos hombres fueron detenidos y quedaron vinculados a la causa.

Ahora

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
estafa-whatsapp-Nogoya-1

Investigan una estafa de casi $90 millones en Nogoyá

Estación Plus Crespo
Policiales/Judiciales05 de agosto de 2026
El ardid se habría canalizado a través del whatsapp. "Se está trabajando en la examinación pericial sobre los teléfonos celulares, tanto del contador, como del tesorero, y obviamente, sobre las líneas que están involucradas", apuntó Walter Giordano, Subjefe Departamental Nogoyá.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo