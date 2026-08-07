Una camioneta despistó y chocó contra un tapial en el acceso a Diamante: dos personas heridas

Un accidente registrado en el ingreso a Diamante dejó como saldo a una persona con lesiones graves y otra con heridas leves. El siniestro ocurrió alrededor de las 22 sobre la ruta 131, a la altura del kilómetro 8.

En el hecho estuvo involucrada una camioneta Toyota Hilux que circulaba en dirección este-oeste hacia la ciudad. El vehículo era conducido por un hombre de 41 años, quien viajaba acompañado por otro de 24.

Por circunstancias que todavía se investigan, el conductor perdió el control de la camioneta y salió de la calzada. La marcha terminó cuando el vehículo impactó contra el tapial de una propiedad particular ubicada junto a la ruta.

Los ocupantes fueron trasladados al hospital

Personal policial de la comisaría de Strobel intervino en el lugar y solicitó asistencia sanitaria para los dos hombres. Ambos fueron trasladados al hospital local para recibir atención y someterse a los estudios correspondientes.

La evaluación médica determinó que uno de los ocupantes sufrió lesiones leves, mientras que el otro presentó una herida considerada de carácter grave. El parte indicó que esta última correspondía a una laceración en un pabellón auricular, aunque no precisó cuál de los dos hombres la padeció.

También se dio intervención a la médica policial para establecer formalmente la gravedad de las lesiones. Hasta el momento no se brindaron detalles sobre la evolución de los pacientes ni se informó si alguno permaneció internado.

Investigan las causas del accidente en Diamante

Los investigadores procuran determinar qué provocó que la Toyota Hilux perdiera estabilidad cuando se aproximaba a Diamante. De acuerdo con la información inicial, no se mencionó la participación de otro vehículo en el accidente.

Las actuaciones permitirán reconstruir la trayectoria de la camioneta antes de la colisión y establecer las circunstancias del despiste. El impacto se produjo en uno de los accesos a Diamante, sobre un tramo de la ruta 131 cercano a Strobel.

Elonce