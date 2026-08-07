La Parroquia San José celebrará el Día del Niño con juegos, merienda, misa y regalos

La comunidad de la Parroquia San José de Crespo se prepara para celebrar el Día del Niño con una jornada recreativa destinada a los más pequeños. La actividad tendrá lugar este sábado 8 de agosto, de 15:00 a 16:30, y continuará con una merienda, la celebración de la misa y la entrega de obsequios para los asistentes.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la catequista Ana Villarroel explicó que el festejo fue organizado de manera conjunta por las catequistas y los distintos grupos parroquiales, con el objetivo de compartir una tarde de juegos y encuentro.

"Primero les vamos a dar la bienvenida, vamos a cantar un ratito y después los vamos a dividir en grupos para participar de distintos juegos que estarán distribuidos en la cancha de fútbol, detrás de la parroquia. Cada juego estará coordinado por las catequistas y los distintos grupos, por lo que todos los chicos pasarán por las diferentes propuestas", comentó.

Invitación abierta a toda la comunidad

Villarroel destacó que la convocatoria no está limitada a los niños que asisten a la catequesis. "Invitamos a todos. Los chicos que participan en la parroquia pueden traer a sus hermanitos, primos o amigos. Vamos a tener distintas edades y preparamos juegos para todos", señaló a Estación Plus Crespo.

Merienda, misa y regalos

Una vez finalizadas las actividades recreativas, los niños compartirán una merienda elaborada con el aporte de las catequistas y de las familias de la comunidad.

"Las mamás van a preparar tortas para compartir y la comisión parroquial nos está ayudando con el jugo", explicó.

Posteriormente, todos participarán de la misa prevista para las 17:00 y, al finalizar la celebración, recibirán un obsequio preparado especialmente para la ocasión.

No se suspende por lluvia

La organización confirmó que el encuentro se realizará independientemente de las condiciones climáticas.

"Si llueve ya tenemos previsto reunirnos en el salón parroquial. Sí o sí vamos a estar ahí festejando el Día del Niño", aseguró Villarroel.

Qué deben llevar los asistentes

Como única recomendación, la catequista pidió que cada niño concurra con una taza o un vaso para compartir el jugo durante la merienda. Además, invitó a las familias a acompañar la jornada.

"Las mamás que quieran venir con su mate y su sillón pueden quedarse a compartir la tarde con nosotros", expresó.

Trabajo conjunto de toda la comunidad

Villarroel también destacó la colaboración de distintas instituciones y grupos que harán posible el festejo.

Los estudiantes del profesorado de Educación Física participarán coordinando actividades recreativas, un coro animará parte del encuentro y Cáritas colaboró con elementos para preparar las bolsitas de regalos que serán entregadas al finalizar la misa.

"Entre todos armamos esta celebración para los chicos", concluyó la catequista.