OMIC Crespo advierte sobre falsas cobranzas, créditos desconocidos y consumos que los usuarios no realizaron: "La gente tiene que estar más alerta"

José Luis Fredes, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Crespo

Además, brindó recomendaciones para evitar estafas y explicó cuándo una intimación de pago tiene validez legal.

En diálogo con Estación Plus Crespo, José Luis Fredes, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Crespo, realizó un amplio diagnóstico sobre la situación que atraviesan los consumidores y sostuvo que el sistema financiero atraviesa un escenario complejo debido al creciente nivel de morosidad.

Según explicó, cada vez más personas recurren a refinanciaciones porque no logran afrontar el pago de créditos y tarjetas de crédito.

"Estamos en uno de los momentos más difíciles para el circuito financiero respecto de la alta tasa de morosidad. La gente compra y después no puede pagar. Los bancos ya están empezando a trabajar en estrategias para cancelar deudas con quitas de intereses porque también necesitan recuperar esos fondos", señaló.

Llamados intimidatorios y falsas cobranzas

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue el crecimiento de los llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos mediante los cuales supuestos estudios jurídicos intentan cobrar deudas utilizando amenazas.

Fredes explicó que muchas personas llegan preocupadas a la OMIC después de recibir intimidaciones donde les aseguran que les rematarán la vivienda o el vehículo.

"Empiezan a llamar al mediodía, a la siesta, a la noche. Llaman al hermano, al tío, al lugar de trabajo y hasta hablan con Recursos Humanos diciendo que esa persona debe dinero. Es una persecución."

El funcionario aseguró que muchos de esos estudios poseen una enorme cantidad de información personal.

Cuestionamientos al uso de bases de datos

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Fredes cuestionó el funcionamiento de bases de datos comerciales como Nosis, afirmando que contienen información familiar, teléfonos, domicilios y hasta planos donde aparecen ubicados los integrantes de una familia.

Según sostuvo, esa información termina siendo utilizada para ejercer presión sobre quienes mantienen deudas.

Asimismo, afirmó que ello vulneraría la Ley de Protección de Datos Personales.

"Saben quién es tu señora, quiénes son tus hijos, dónde trabajan, los teléfonos de cada uno. Es una cosa espantosa."

Advertencia sobre pagos a estudios de cobranza

Fredes también alertó sobre personas que, por temor, comienzan a pagar cuotas directamente a estudios de cobranzas.

Explicó que en algunos casos esos pagos nunca llegan a la entidad financiera original.

"La gente paga tres o cuatro cuotas y después el estudio desaparece, bloquea todo contacto y el banco nunca vio ese dinero."

Por ello insistió en que cualquier negociación de una deuda debe formalizarse mediante documentación legal.

Créditos que nunca fueron solicitados

Otro de los problemas que más preocupa a la oficina son los créditos que aparecen otorgados sin autorización de los consumidores.

Fredes indicó que actualmente una de las plataformas más denunciadas es una conocida billetera virtual, donde numerosos usuarios afirman descubrir préstamos que nunca solicitaron.

Explicó que, cuando se inicia un reclamo ante Defensa del Consumidor, la empresa debe presentar pruebas de que el crédito fue efectivamente contratado.

"Nunca remiten las pruebas. Generalmente mandan un descargo diciendo que el consumidor tomó el crédito, pero sin acreditar absolutamente nada."

Tarjetas de crédito utilizadas por terceros

Durante la entrevista, el titular de la OMIC relató además un caso que tramita desde 2023.

Se trata de la hija de una mujer internada en un geriátrico que intenta dar de baja una tarjeta de crédito utilizada por desconocidos.

Pese a contar con poderes legales, explicó que el banco continúa rechazando el trámite mientras la tarjeta sigue generando consumos.

Empleados infieles y venta de datos

Consultado sobre cómo pueden producirse este tipo de situaciones, Fredes sostuvo que siempre existen empleados infieles dentro de entidades financieras que comercializan información personal.

"Han salido noticias policiales sobre empleados que venden bases de datos. El delincuente, que compra esos datos, termina sabiendo absolutamente todo de vos."

Bancos y financieras lideran los reclamos

Respecto de las denuncias que recibe la OMIC, Fredes indicó a Estación Plus Crespo que los bancos y las entidades financieras continúan encabezando el listado.

Entre los reclamos más frecuentes mencionó:

desconocimiento de consumos con tarjetas de crédito;

cargos realizados desde plataformas digitales;

cobros en dólares;

falta de respuesta por parte de los bancos;

dificultades para registrar reclamos.

También cuestionó que muchas entidades deriven a los clientes únicamente a líneas telefónicas automatizadas o asistentes virtuales.

"Eso no es atención al usuario. La atención es una persona que reciba el reclamo y entregue un comprobante."

Los estudios jurídicos en Crespo

Consultado sobre si este tipo de situaciones también ocurre a nivel local, Fredes aclaró que no existen denuncias contra estudios jurídicos de Crespo.

Sí mencionó que desde hace años un estudio de Paraná realiza gestiones de cobranza para distintas entidades financieras y comercios.

En cuanto a las financieras locales, explicó que generalmente administran ellas mismas la gestión de cobro.

Más denuncias gracias al sistema digital

El funcionario confirmó además que aumentó el número de reclamos desde la implementación del sistema electrónico de denuncias.

Explicó que actualmente cualquier consumidor puede iniciar un expediente desde su teléfono celular mediante la plataforma Ventanilla Única Federal, disponible en el portal oficial del Estado nacional.

Allí es posible adjuntar documentación, capturas de pantalla, comprobantes y demás pruebas.

Según indicó, ello agilizó considerablemente los procedimientos de conciliación.

Cuidado con las compras por redes sociales

Fredes recomendó prestar especial atención a las compras realizadas mediante redes sociales.

Explicó que muchas operaciones se concretan únicamente mediante transferencias bancarias sin que exista factura.

"La gente piensa que el comprobante de transferencia es una factura y no es así."

Aclaró que, si el dinero fue transferido a una persona física y no a una empresa correctamente identificada, luego resulta muy difícil tramitar un reclamo.

¿Cuándo una intimación tiene validez?

Uno de los conceptos más importantes desarrollados durante la entrevista fue el relacionado con las notificaciones judiciales.

Fredes fue categórico al explicar que un llamado telefónico, un WhatsApp o un correo electrónico no constituyen una notificación legal.

"La única notificación con valor legal es la carta documento."

Añadió que, si realmente existe una demanda judicial, el ciudadano será notificado formalmente para ejercer su derecho de defensa.

Sobreendeudamiento de jubilados

El responsable de la OMIC también hizo referencia al creciente problema del sobreendeudamiento.

Explicó que existen antecedentes judiciales donde las financieras fueron responsabilizadas por otorgar préstamos a personas que claramente no podían afrontar las cuotas.

Mencionó especialmente el caso de jubilados y pensionados.

"Si una persona cobra una pensión de 250 mil pesos, ¿cómo le van a dar un préstamo cuya cuota es de 150 mil? Tiene que comer, pagar medicamentos y servicios. La Justicia ya entiende estos casos como sobreendeudamiento."

Nuevos reclamos por débitos de peajes

Fredes reveló que comenzaron a aparecer numerosas denuncias relacionadas con sistemas de telepeaje.

Indicó que muchas personas descubren pequeños descuentos en sus billeteras virtuales pese a no haber utilizado esos servicios.

Incluso comentó el caso de una jubilada que nunca tuvo automóvil y a quien igualmente le descontaron dinero.

La empresa no respondió la notificación enviada por la OMIC y ahora afronta un sumario administrativo.

Reclamos gratuitos

El funcionario recordó que todas las actuaciones realizadas por la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor son completamente gratuitas.

"La gente no paga absolutamente nada."

Estafas virtuales

Finalmente, Fredes aclaró que las estafas virtuales no son competencia de Defensa del Consumidor.

Explicó que esos hechos constituyen delitos penales y deben denunciarse en la comisaría para que intervenga la Fiscalía.

Como mensaje a la comunidad, el titular de la OMIC pidió extremar las precauciones frente a llamados intimidatorios.

"Ante la duda, concurran a la oficina. Si alguien dice que existe una deuda, que mande la carta documento. Una vez recibida, pueden venir a consultarme tranquilamente. No tengo ningún problema."