Importantes trabajos de infraestructura comenzarán en la Escuela Técnica de Crespo

El rector de la Escuela Técnica, Eduardo Osuna, confirmó a Estación Plus Crespo que el próximo lunes 10 de agosto comenzará una importante obra de refacción en el edificio central de la institución, una intervención largamente esperada que permitirá solucionar problemas estructurales y de infraestructura que afectan al establecimiento desde hace años.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, Osuna expresó su satisfacción por el inicio de los trabajos: "Estamos con una obra que está pronta a comenzar a partir del día lunes en el edificio central. Es una obra tan esperada y tan gestionada junto con nuestra facultad. La verdad que estamos muy contentos de que se haya concretado".

El rector explicó que las gestiones se realizaron ante el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, con el objetivo de dar respuesta a diversas necesidades del edificio ubicado en la esquina de San Martín y Roque Sáenz Peña.

Recordó que el año pasado, en el marco del aniversario de Crespo del 24 de abril, quedó inaugurada la ampliación de la escuela, incorporando nuevos espacios para el funcionamiento institucional. Sin embargo, permanecía pendiente la intervención sobre el edificio histórico, construido en la década de 1990.

"Veníamos teniendo dificultades con filtraciones, cuestiones eléctricas y también con la estructura del tanque de agua, que estaba siendo observada y analizada. En los últimos días esa situación nos preocupó bastante. Quienes transitan por calle San Martín habrán visto que el sector permanece vallado porque era necesario someterlo a reparaciones", explicó.

Cambio del tanque de agua y mejoras edilicias

Entre las principales tareas previstas figura el reemplazo del antiguo tanque de fibrocemento por nuevos depósitos de agua acordes a las normas actuales.

"Era una necesidad sanitaria importante. Más allá de que ese tanque no se utilizaba para consumo, era necesario retirarlo y reemplazarlo por los que hoy se utilizan", sostuvo Osuna.

Además, la obra contempla reparaciones en las áreas de Secretaría, Dirección y otros sectores administrativos, mejoras en el salón principal y trabajos menores pendientes en la ampliación inaugurada el año pasado.

El presupuesto destinado a la intervención ronda los 30 millones de pesos.

"La verdad que estamos muy contentos. Es una obra que ronda los 30 millones de pesos y permite dar respuesta a una demanda histórica de este edificio", destacó.

Cómo continuará el dictado de clases

Respecto del funcionamiento escolar durante los trabajos, el rector señaló que la institución debió reorganizar completamente sus actividades para preservar la seguridad sin interrumpir la presencialidad.

"Nuestra escuela funciona en tres turnos, comienza a las 7 de la mañana y termina a las 23.05, por lo que no existe la posibilidad de que la empresa trabaje en un turno y nosotros demos clases en otro", indicó.

Ante esa situación, se dispuso una reorganización interna que incluye mudanzas de dependencias y el traslado temporal de algunos cursos a los talleres ubicados sobre calle Irigoyen.

"Tuvimos que reorganizar el cursado tratando de no afectar la presencialidad. Habrá cursos que continuarán con normalidad en el edificio central y otros que, durante los 45 días que demandará la obra, desarrollarán sus actividades en los talleres", explicó.

Osuna reconoció que, como ocurre en toda obra de construcción, podrían surgir imprevistos. No obstante, aseguró que existe una planificación conjunta con la empresa constructora y el Ministerio para resolver cualquier inconveniente que pudiera presentarse.

"Cuando aparezcan esos imprevistos, la comunicación institucional y toda la planificación organizada que hemos realizado estarán presentes para garantizar la seguridad de quienes transitan por el edificio y sostener las trayectorias educativas de los estudiantes, que es nuestra prioridad", afirmó.

Agradecimiento a toda la comunidad educativa

Finalmente, el rector agradeció el acompañamiento de quienes colaboraron para hacer posible la intervención y de quienes participarán en la reorganización de la actividad escolar durante las próximas semanas.

"No quiero dejar de agradecer a toda la comunidad educativa, a los docentes, al personal no docente, a las familias, a los estudiantes y a todos los que de alguna forma nos han ayudado y van a colaborar para que estos 45 días, más allá de las incomodidades, nos permitan tener una escuela cada vez más linda, más segura y más cómoda".

También hizo extensivo el reconocimiento a las autoridades de la Facultad y al Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de la provincia por haber acompañado las gestiones y brindar una respuesta a una necesidad histórica del establecimiento.