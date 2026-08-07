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Senasa interdictó más de 308.000 huevos que llegaban a Paraná

El organismo nacional determinó que sean desnaturalizados en un establecimiento oficial de la capital entrerriana.
Entre Ríos07 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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huevo

Delegados de SENASA se hallaban apostados en un puesto de control, cuando detuvieron la marcha de un transporte que circulaba por la Ruta Nacional 157, haciendo paso por Los Mistoles, departamento Graneros, en la provincia de Tucumán.

Junto a personal de la Asociación Fitosanitaria del NOA, interdictaron cerca de 308.880 huevos, que fueron detectados como carga, siendo trasladados sin permiso de tránsito.

Constatada la infracción, la mercadería fue intervenida y trasladada hacia un establecimiento oficial, para ser desnaturalizada en su destino final, la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

"La medida buscó resguardar la sanidad tanto animal como vegetal, además de la inocuidad de los agroalimentos que llegan a la mesa de los argentinos", comunicaron a Estación Plus Crespo.

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