El mercado laboral de Entre Ríos mostró un comportamiento dispar durante el último año, con diferencias entre los principales centros urbanos de la provincia y una disminución del empleo privado registrado. Así lo indica un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos, que analizó los principales indicadores laborales y previsionales.

El estudio se basa en el procesamiento de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Total Urbano correspondientes al tercer trimestre de 2025 y se complementa con información oficial sobre empleo registrado privado, empleo público y sistema previsional al primer trimestre de 2026.

Uno de los principales hallazgos del informe es la evolución desigual del mercado laboral entre los distintos aglomerados urbanos entrerrianos. En el Gran Paraná se observó una mejora interanual de las tasas de actividad y empleo, acompañada por una leve disminución de la desocupación. En contraste, Concordia registró una caída tanto en la actividad como en el empleo, mientras que la desocupación aumentó. En el resto de la provincia también crecieron la actividad y el empleo, aunque con un leve incremento de la tasa de desempleo.

El documento también analiza la composición del mercado de trabajo y señala que los asalariados continúan siendo la principal categoría ocupacional en los tres aglomerados evaluados. Asimismo, advierte que la informalidad laboral continúa afectando con mayor intensidad a los trabajadores jóvenes y presenta diferencias tanto por género como por región.

Caída del empleo privado registrado

En materia de empleo formal, el informe indica que Entre Ríos contabilizó en marzo de 2026 un total de 135.567 trabajadores asalariados privados registrados. Esto representa una reducción de 1.365 puestos de trabajo respecto de marzo de 2025.

Con estos números, la provincia registra 93 empleados privados cada 1.000 habitantes, un indicador que la ubica por debajo de Santa Fe, con 138 trabajadores privados por cada 1.000 habitantes, y de Córdoba, con 129.

Menos empleo público

El relevamiento también muestra una disminución del empleo público provincial. Durante marzo de 2026 se registró una caída interanual del 1,3%, equivalente a 1.143 agentes menos que en igual mes del año anterior.

De esta manera, Entre Ríos pasó a tener 60 empleados públicos cada 1.000 habitantes, dos menos que un año atrás. A su vez, el gasto en personal de la Administración Pública Provincial alcanzó los $202.365 millones, con un gasto promedio de $2.295.406 por trabajador.

Más jubilados y pensionados

En cuanto al sistema previsional, el informe señala que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos contabilizó en marzo de 2026 un total de 66.458 jubilados y pensionados, lo que representa un incremento interanual del 2,3%.

Al sumar los beneficiarios previsionales y los empleados públicos activos, el estudio concluye que actualmente 154.619 personas dependen del Estado provincial.

Frente a este escenario, el IIES sostiene que fortalecer el empleo privado formal resulta clave para mejorar la sostenibilidad del mercado laboral entrerriano, garantizar el equilibrio del sistema previsional y contribuir a la estabilidad de las cuentas públicas de la provincia.