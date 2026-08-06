Las Cuevas celebra este domingo la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de los Pobres con misa, almuerzo y espectáculos

En diálogo con Estación Plus Crespo, Andrés Villani invitó a vecinos de Crespo y de toda la región a participar de esta tradicional celebración que cada año convoca a numerosas familias.

"Queremos invitar a toda la ciudad de Crespo y la región a esta fiesta patronal que hacemos todos los años acá en la Escuela Ceibos Floridos de Las Cuevas, que va a tener lugar este domingo 9 de agosto", expresó.

La jornada comenzará con procesión y misa

Las actividades darán inicio a las 11:00, con una Misa y procesión de aproximadamente un kilómetro. La Santa Misa será en la capilla ubicada en el predio de la escuela.

Posteriormente, desde las 13:00, se desarrollará el tradicional almuerzo en el patio cubierto de la institución educativa.

Villani explicó a Estación Plus Crespo que el espacio cuenta con capacidad suficiente para recibir a una importante cantidad de asistentes.

Carne con cuero, chorizos y ensaladas

El menú mantendrá una de las principales tradiciones de la fiesta: carne con cuero, acompañada por chorizos y distintas variedades de ensaladas.

El valor de las tarjetas será de:

Adultos: $30.000.

$30.000. Niños: $15.000.

Las bebidas se abonarán por separado y las tarjetas se adquirirán directamente en el lugar, sin necesidad de realizar reservas previas.

"La gente también está invitada a ir a la misa y a la procesión. Si después desea quedarse, puede comprar la tarjeta y continuar participando de nuestra fiesta patronal", señaló Villani.

Los organizadores recordaron además que cada familia deberá llevar sus propios cubiertos, una modalidad que se mantiene desde hace años en este encuentro.

Música, danza y participación de los alumnos

La propuesta continuará durante la tarde con diversos espectáculos musicales y artísticos.

Entre los artistas confirmados se encuentran Miguel Esquivel y su conjunto, además de El Grego, cantante oriundo de Diamante y actualmente radicado en Crespo.

La conducción y animación estará a cargo de Darío López, profesor jubilado de la Escuela Ceibos Floridos.

Uno de los momentos destacados será la presentación de los alumnos de la institución, quienes mostrarán el trabajo realizado en el taller de folclore junto a sus docentes.

Villani destacó además el compromiso de toda la comunidad educativa en la organización del evento.

"La comida es abundante, la cantina está muy bien preparada y hasta los profesores de la escuela están trabajando junto a las cocineras de la institución para recibir a todos los visitantes", manifestó.

Una escuela con alrededor de 100 alumnos

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Villani comentó que la Escuela Ceibos Floridos funciona con modalidad de jornada completa, desde las 8:00 hasta las 15:30, y actualmente cuenta con alrededor de 100 alumnos.

La Fiesta Patronal de Nuestra Señora de los Pobres constituye uno de los acontecimientos más importantes para la comunidad de Las Cuevas, reuniendo cada año a vecinos, exalumnos, familias y visitantes de distintas localidades de la región en una jornada de fe, tradición y encuentro comunitario.