Frigerio sobre OSER: “Redujimos un 30% el déficit y sumamos 300 mil prestaciones”

En una conferencia de prensa, el gobernador Rogelio Frigerio presentó un balance detallado sobre los avances alcanzados en la Obra Social de Entre Ríos (OSER) tras un año de intervención.

Durante su intervención, el mandatario ratificó el rumbo de la gestión provincial enfocado en la transparencia, la eficiencia administrativa y el fin de los privilegios políticos: “Hoy venimos a rendir cuentas y a terminar con las mentiras. Tengo el mandato y la obligación de hacerlo. Intervinimos la obra social al año de gestión porque personalmente me cansé de pedir números e información y no me la daban. Vinimos a terminar con el oscurantismo; vinimos a poner orden, gestión y compromiso", aseveró Frigerio.

Frente a las críticas y especulaciones sobre el futuro del organismo, el gobernador remarcó: "Dijeron que veníamos a privatizar la obra social, que íbamos a cerrar sedes y lo que hicimos fue todo lo contrario: ampliamos prestaciones y vamos a inaugurar nuevas sedes. Cada vez que queremos transformar algo, aparecen los gritos y las mentiras de quienes pierden privilegios. OSER es el ejemplo perfecto de que se comenzaron a terminar los privilegios en nuestra provincia".

Consultado por esta Agencia sobre los amparos que se vienen presentando contra la obra social, las autoridades de OSER afirmaron que “se redujeron a más la mitad” y en general no están vinculados a “temas graves de salud”.

“El nivel de judicialización en nuestra provincia está muy por encima de otras jurisdicciones”, sostuvo. Y agregó: “La Justicia es un Poder independiente y nosotros tenemos que abocar nuestra energía en generar menos oportunidades para que ganen unos pocos y lo estamos logrando”.

Luego desde la obra social brindaron cifras concretas sobre la cantidad de amparos: mientras que en junio de 2025 se presentaron 240, en junio de este año la cifra se redujo a 80.

Indicadores de gestión y modernización

En el repaso numérico comparativo con la administración anterior, Frigerio precisó que OSER registra actualmente:

300 mil prestaciones más en términos globales.

89 mil consultas médicas adicionales.

120 mil prácticas y 1.200 internaciones más.

Casi 100 mil recetarios incrementados.

Solución integral para 1.100 pacientes que aguardaban cirugías por falta de prótesis.

En materia tecnológica y operacional, el mandatario destacó la implementación de la plataforma Mi OSER, la receta electrónica y la digitalización de autorizaciones. Actualmente, la aplicación procesa más de 500 trámites diarios y emite órdenes con código QR.

Asimismo, aclaró que la digitalización fue acompañada por el fortalecimiento de la atención presencial y la puesta en valor de las delegaciones, sin que se haya cerrado ninguna sede.

Vademécum único y sustentabilidad financiera

Entre los principales anuncios, Frigerio confirmó la pronta puesta en vigencia de un vademécum con criterios claros para la cobertura de medicamentos: "Todos los afiliados y prestadores van a saber qué está cubierto, en qué porcentaje y bajo qué condiciones", aseveró.

En el plano económico, resaltó que la conducción de la obra social redujo el déficit en un 30% en términos reales en un año.

De cara a los próximos meses, el gobernador señaló que el objetivo central es normalizar los circuitos de pago y acortar los plazos con los prestadores para "convertir a OSER en la mejor obra social del país".

Acompañamiento institucional

La presentación contó con la presencia de las máximas autoridades de la obra social y representantes del sector sanitario provincial:

Mariano Gallegos, presidente de OSER.

Ricardo García, vicepresidente de OSER.

Flavia Maidana, vocal en representación de los trabajadores.

Eugenia Reggiardo, integrante de la comisión directiva de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer).

Silvia D’Agostino, presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler).

Roberto Aranguren, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos.

Roberto Gebhart, presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos. (APFDigital)