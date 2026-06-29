Destacan el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal de Crespo como fuente de conservación y biodiversidad

“Invertir en ambiente también es hacerlo en educación y calidad de vida. Cada árbol que producimos hoy es parte de la ciudad que queremos dentro de los próximos años con especies autóctonas en nuestros espacios verdes que disfrutamos a pleno los crespenses”, detalló el intendente Marcelo Cerutti en su recorrida por el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal, un lugar donde no solo se cultivan árboles, sino también se aprende a cuidar la naturaleza.

Cada planta que crece ahí tiene una historia. Algunas van a dar sombra en una plaza y otras llenarán de verde una escuela o una vereda. Todas nacen con el mismo propósito: hacer de Crespo una ciudad cada día más verde.

Porque cuidar el ambiente también es educar. Es planificar. Es pensar en quienes van a disfrutar esta ciudad dentro de muchos años. “En el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal no solo nacen árboles. Nacen pequeños cambios que hacen grande a nuestra ciudad”, comentó Cerutti.

En el lugar también estuvo la concejal Glenda Kihn, quien explicó que con la Ordenanza 46/2026 aprobada recientemente en el Concejo Deliberante se busca “formalizar e institucionalizar el lugar con una trayectoria importante en nuestra ciudad, ponerle un nombre y declararlo ‘Bien de Interés Histórico Natural Municipal’, reforzando el marco de políticas ambientales en este mes de concientización”.

La ordenanza protege el predio, define objetivos claros y establece cómo debe funcionar en el futuro, más allá de una gestión de gobierno.

Miguel Pusineri (Vivero, Forestación y Poda), destacó que mediante esta “gran iniciativa con enfoque educativo, buscamos que los chicos y los mayores incorporen conocimientos de la naturaleza mediante la observación directa en un espacio donde preservamos la biodiversidad, para una mejor calidad de vida del ser humano en convivencia y tolerancia con lo que nos rodea”.

El Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal tiene como objetivos la conservación y biodiversidad (reproducción de especies nativas y programas ambientales), la educación ambiental, la conciencia y acción local. De esta forma se busca fomentar el aprendizaje sobre la naturaleza, la botánica, la etnobotánica y la interpretación ambiental, destinado tanto a expertos como a la comunidad educativa y público en general. También se pretende fortalecer el voluntariado ambiental como herramienta de formación ciudadana. Desarrollar programas de sensibilización. Impulsar prácticas agroecológicas, de economía circular y uso responsable de los recursos naturales.

En la recorrida por el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal también estuvieron Bettina Hofer (secretaria de Ambiente e Infraestructura) y Francis Jacob (integrante del equipo del Área de Ambiente).

El vivero deja de ser solamente un lugar donde se producen plantas y pasa a ser oficialmente un espacio que refleja una forma de gestionar: planificar a largo plazo, cuidar el ambiente, educar a nuestros vecinos y dejar políticas públicas que perduren en el tiempo.

EL ECO-JARDÍN EDUCATIVO Y VIVERO MUNICIPAL

El ‘Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal’ está abierto a toda la comunidad, establecimientos educativos y demás, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00. Las visitan deben ser coordinadas previamente, comunicándose al teléfono 4951160 (interno 160).

Este paseo educativo y de formación, cuenta con senderos de interpretación, recorrida por sector de cantero e invernadero donde se hace reproducción de plantas y árboles (autóctonos principalmente porque traen mayores beneficios a nuestro ecosistema). Un lugar con una importante biodiversidad de especies vegetales, que atraen animales que se cuidan y preservan. Para que todas las personas interesadas tengan un contacto directo con la naturaleza y realizar una interpretación de lo que nos da y en lo que nos favorece su equilibrio.

Además, en ese espacio se reproduce flora autóctona que cumple un papel fundamental en la preservación del ambiente. Embellece nuestro entorno, cuida la tierra y, de forma natural, ayuda a prevenir la erosión del suelo. También actúa como un filtro verde, colaborando con el equilibrio y la salud de nuestro entorno urbano.

En el lugar también funciona una pequeña huerta agroecológica, con parcelas pensadas para aquellas personas que quieran aprender sobre el cultivo responsable de alimentos, el cuidado del suelo y otras prácticas sostenibles.