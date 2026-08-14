25 emprendedores de Crespo completaron el Programa EmprendER

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El programa busca brindar herramientas y conocimientos adaptados a las necesidades y realidades de cada territorio.

En esta edición, solo cuatro ciudades entrerrianas fueron seleccionadas para desarrollar estos encuentros: Crespo, Concepción del Uruguay, Victoria y La Paz. La participación de nuestra ciudad destaca el potencial emprendedor local y posiciona a Crespo como un espacio estratégico para el desarrollo de nuevos proyectos productivos e innovadores.

El valor de capacitarse

Durante el cierre de la propuesta, el intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de generar oportunidades de capacitación para quienes deciden emprender. “Estamos muy satisfechos de poder fomentar el emprendedurismo y el trabajo, que van de la mano de la educación, que es algo que promovemos. A partir de esta capacitación, nuestros emprendedores tienen más posibilidades de que sus proyectos crezcan y les vaya mejor. Se pueden desarrollar a partir del conocimiento, y eso es a lo que apostamos”.

Además, resaltó el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos para acercar este tipo de propuestas de formación a las comunidades. En este sentido, Evangelina Schmidt, secretaria de Economía, Hacienda y Producción, se sumó a las felicitaciones y puso en valor el compromiso de los emprendedores que culminaron esta etapa.

Por su parte, Paula Vicari, secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor, manifestó su alegría por el cierre de este ciclo formativo y destacó que en esta oportunidad fueron solamente cuatro las localidades entrerrianas que accedieron al programa.

Asimismo, puso en valor el potencial emprendedor de Crespo y el acompañamiento que recibe la propuesta en nuestra ciudad. “Estamos muy conformes”, expresó.

Finalmente, Vanina Schrooh, subdirectora de Empleo y Emprendedurismo, celebró el desarrollo y los resultados de esta instancia de formación y felicitó a los 25 emprendedores que participaron de los encuentros presenciales y virtuales, destacando especialmente su compromiso, esfuerzo y dedicación durante los seis meses de cursado.