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Controles de tránsito: Crespo incorporó un nuevo dispositivo de alcoholemia

El municipio de Crespo sumó un dispositivo de testeo rápido de alcoholemia que permite detectar en pocos segundos la presencia de alcohol. Ante un resultado positivo, se continúa con el procedimiento mediante un alcoholímetro homologado.
Crespo al día28 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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alcoholemia

El Municipio de Crespo incorporó un nuevo dispositivo de testeo rápido de alcoholemia, destinado a agilizar los controles de tránsito que se realizan en la ciudad.

Según informó el municipio, el equipo permite realizar una primera detección de manera sencilla: el conductor debe soplar y el dispositivo determina rápidamente si existe presencia de alcohol.

En caso de obtener un resultado positivo, el procedimiento continúa con el alcoholímetro homologado, que permite establecer la graduación correspondiente y avanzar con las actuaciones previstas.

Desde el municipio señalaron que esta herramienta se incorpora a los controles de tránsito que se desarrollan durante toda la semana en conjunto con la Policía, con operativos especiales y una mayor presencia durante los fines de semana.

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