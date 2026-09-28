Controles de tránsito: Crespo incorporó un nuevo dispositivo de alcoholemia
El Municipio de Crespo incorporó un nuevo dispositivo de testeo rápido de alcoholemia, destinado a agilizar los controles de tránsito que se realizan en la ciudad.
Según informó el municipio, el equipo permite realizar una primera detección de manera sencilla: el conductor debe soplar y el dispositivo determina rápidamente si existe presencia de alcohol.
En caso de obtener un resultado positivo, el procedimiento continúa con el alcoholímetro homologado, que permite establecer la graduación correspondiente y avanzar con las actuaciones previstas.
Desde el municipio señalaron que esta herramienta se incorpora a los controles de tránsito que se desarrollan durante toda la semana en conjunto con la Policía, con operativos especiales y una mayor presencia durante los fines de semana.