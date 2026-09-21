Área de la Mujer de Crespo: 10 años de trabajo del espacio de escucha, orientación, contención y acompañamiento

Desde su creación, el área trabaja de manera articulada con el Área de Niñez, Adolescencia y Familia, compartiendo espacio físico y promoviendo un abordaje integral e interdisciplinario. Ambas áreas dependen de la Dirección de Desarrollo Humano.

Durante estos diez años se fueron ampliando y fortaleciendo las líneas de intervención. El trabajo comprende el acompañamiento de situaciones de violencia, acciones de sensibilización y prevención comunitaria, talleres psicoeducativos y la generación de información estadística que permite conocer las problemáticas y contribuir al diseño e implementación de políticas públicas.

10 años de trabajos en red

El intendente Marcelo Cerutti resaltó la evolución que tuvo el Área desde su creación y el crecimiento profesional alcanzado durante estos diez años. “Hay que destacar todo el desarrollo que ha tenido en estos 10 años, tanto en cuanto a las prestaciones que brinda el Área como al crecimiento profesional. Los profesionales que están, la capacitación especializada que tienen, creo que también la destaca y la pone como un referente”.

En este sentido, señaló que el trabajo realizado en Crespo es incluso tomado como referencia por otros municipios, que se acercan para conocer cómo funciona el Área.

Cerutti también puso en valor el trabajo articulado con otras instituciones, destacando la presencia y participación de representantes del Juzgado de Paz y de la Policía, de la Asociación por una Nueva Familia, entre otros actores de la comunidad. “Es importante fomentar el trabajo en red y poder trabajar más allá de las circunstancias que tengan que ver con lo legal o con las intervenciones, también en cuanto al apoyo concreto a las familias, con una mirada comunitaria”, sostuvo.

Al hacer un balance de estos diez años, el intendente consideró que el crecimiento del espacio fue “muy virtuoso” y destacó la importancia de continuar acompañándolo y trabajando en equipo. “Hay que celebrar estos 10 años porque ha sido un lugar muy exitoso, y seguir apoyando y trabajando en equipo”, expresó.



Por su parte, el diputado nacional Darío Schneider hizo hincapié en el valor de visibilizar el trabajo cotidiano que se desarrolla en el Área. “Estas fechas sirven para que todos los crespenses conozcan y sepan todo el trabajo que se hace aquí, muchas veces silencioso, pero diario, continuo y permanente. Es un trabajo orientado a nuestras familias y a abordar temáticas realmente complejas”.

Schneider recordó además que, en los comienzos, muchas de las acciones que hoy forman parte de las políticas públicas vinculadas a estas temáticas eran iniciativas innovadoras. “En su momento fueron políticas innovadoras. No estaban en la agenda de la gestión pública de otros gobiernos. Nosotros ya veníamos trabajando en eso y buscábamos darle un marco institucional a todo lo que se hacía. Por eso se creó este Área”, explicó.

También destacó que la institucionalización permitió fortalecer y consolidar el trabajo: “Creo que fue virtuoso porque nos permitió crecer, fortalecer todo este trabajo y reconocerlo desde el trabajo diario que hacen todos los profesionales”.

Vanesa Pusineri, ex Directora del Área de la Mujer y actual secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano recordó los primeros pasos del Área y el objetivo que guió su creación: construir un espacio donde las mujeres y las familias pudieran sentirse cuidadas, respetadas y acompañadas. “Cuando pensamos en este momento, recordábamos que el primer objetivo era realmente que esto funcionara como un espacio específico donde hubiera respeto y cuidado de la mujer y de las familias”, relató.

Pusineri destacó especialmente el acompañamiento recibido durante los primeros años para poner en condiciones el espacio y generar un lugar que garantizara privacidad ante situaciones complejas.

Desde el comienzo, además, se buscó que el Área funcionara articuladamente con el equipo de Niñez, integrando a los profesionales y evitando que ambos espacios trabajaran de manera aislada. “Siempre pensamos que necesitábamos trabajar en articulación. No podía funcionar separada como dos equipos. Desde el primer momento se trasladaron todos los profesionales hacia aquí”, explicó.

Otro de los grandes desafíos de los primeros años fue lograr que la comunidad reconociera el espacio y se apropiara de él como un lugar al que podía recurrir ante situaciones difíciles.

Con el paso del tiempo, el trabajo también incorporó fuertemente la prevención y sensibilización, especialmente junto a las instituciones educativas. “Siempre pensábamos que necesitábamos trabajar en prevención. Así que varios proyectos pasaron por acá, sobre todo de prevención con las escuelas secundarias”, señaló Pusineri.

De este acto participaron el intendente Marcelo Cerutti, el diputado Nacional Darío Schneider, representantes de la Municipalidad de Crespo (Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante), personal de la Policía, Juez de Paz y demás instituciones de la ciudad. Mientras que Eliana Wendler (directora de Desarrollo Humano) cerró el encuentro junto con los miembros del equipo Sonia Goette (coordinadora del Equipo interdisciplinario de abordaje de las violencias) hizo una cronología de los hechos más destacados de este Espacio y presentaron parte del equipo: Ana Rozumny (abogada), Karen Galarza (psicóloga), Gabriela Curvale (trabajadora social) Melanie Saluzzo (Psicóloga) y Yohana pohl (psicóloga)







En septiembre de 2016 comenzó a funcionar el Área de la Mujer, articuladamente con el Área de Niñez, Adolescencia y Familia. Desde sus primeros pasos se promovió el trabajo interdisciplinario y la construcción de redes con diferentes instituciones y organismos.

Durante 2017, estas líneas de intervención comenzaron a consolidarse. Se creó el Programa de Becas para Formación Laboral de Mujeres y se fortaleció una red de trabajo con organismos locales, provinciales y nacionales.

En 2018 se produjo un hito fundamental: mediante la Ordenanza N.º 37/18, se formalizó el Área de la Mujer dentro de la estructura municipal.

En 2020, se avanzó en la sistematización y visibilización de la información, incorporándola al sistema estadístico. Ese mismo año, la Municipalidad de Crespo adhirió a la Ley Micaela mediante la Ordenanza N.º 12/2020, incorporando la perspectiva de género dentro de la institución municipal a través de instancias de capacitación y sensibilización destinadas a quienes forman parte del Municipio.

En 2022 se incorporó el Programa de Educación Financiera para Mujeres, ampliando la mirada hacia la autonomía económica. La propuesta busca brindar herramientas que favorezcan la independencia, la toma de decisiones y la construcción de proyectos personales y laborales.

Ese mismo año se aprobó el Protocolo de Actuación y Prevención para casos de violencia de género en el ámbito laboral de la Municipalidad de Crespo, mediante la Ordenanza N.º 96/22 y el Decreto N.º 903/22.

Durante 2024 y 2025 se fortalecieron los abordajes mediante la ampliación del equipo interdisciplinario destinado a la atención y acompañamiento. También se profundizó el trabajo de prevención comunitaria, a través de campañas de sensibilización y difusión de los recursos disponibles.

En este período cobró especial relevancia el trabajo con adolescentes, generando espacios de reflexión sobre los vínculos saludables y las distintas formas de relacionarnos.

Espacios que acompañan

Actualmente, el Área de la Mujer sostiene diferentes propuestas que complementan el acompañamiento individual y permiten trabajar desde la prevención, la reflexión y el fortalecimiento de recursos.

Programa de Educación Financiera para Mujeres

Brinda herramientas vinculadas con la autonomía económica, favoreciendo la independencia, la toma de decisiones y la construcción de proyectos personales y laborales.

Grupo psicoeducativo para mujeres

Es un dispositivo grupal de reflexión y abordaje de las violencias. Allí se brindan herramientas para fortalecer la autoestima y las habilidades personales, y recuperar el bienestar emocional y social.

Grupo psicoeducativo para varones

Es un espacio de aprendizaje y reflexión que brinda herramientas de autocuidado y promueve la revisión de creencias que afectan la vida cotidiana. Se trabajan habilidades de afrontamiento, comunicación asertiva y resolución de conflictos, fortaleciendo recursos que favorezcan relaciones más saludables, equitativas y respetuosas.

Por consultas:

Equipo interdisciplinario de abordaje de las violencias, Área de la Mujer – Municipalidad de Crespo

Av. Pesante N.º 1360

Lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.

Teléfono: +54 (0343) 495 1160 – Interno 226

WhatsApp: +54 9 343 463 0373