Convenios ambientales para el “Predio del ejército” y crear el corredor verde “Crespo-Aldea San Juan”

Se trata de un acuerdo marco de ‘Cooperación institucional para el desarrollo de proyectos ambientales y de desarrollo sustentable’; y de uno específico de ‘Cooperación institucional para el desarrollo del Corredor Verde Crespo-Aldea San Juan y la puesta en valor ambiental del Predio del Ejército’.

La firma fue realizada por Marcelo Cerutti (intendente de Crespo) y Guillermo Müller (presidente de la Fundación La Agrícola Regional).

“Llevaremos adelante un trabajo colaborativo para recibir asesoramiento y concretar procesos comunitarios y participativos”, destacó Cerutti. También precisó que se realizará un “rescate ambiental en la zona sur del predio del Ejército, proponiendo un recorrido con temática de impronta educativa y ambiental”.

Müller, por su parte, destacó: “Desde la Fundación LAR apoyamos y acompañamos al municipio en esta iniciativa, para trabajar con una planificación que permita que este espacio quede como un pulmón verde de la ciudad con especies autóctonas”.

En la firma de los Convenios también estuvieron: Jacinta Eberle (viceintendente), Francis Jacob (del Área de Ambiente), Natalia De Noni (directora de la Fundación LAR), Jeremías Mancini (en representación del Pre-Delta Diamante) e integrantes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante de Crespo.

Con esta iniciativa se continúa el proceso de revalorización del predio en aspectos históricos y ambientales. Contando con el acompañamiento de la Fundación LAR en asistencia técnica, charlas, capacitaciones, plantaciones y donaciones de especies mediante su programa ArboLAR. También se suma la colaboración de Parques Nacionales, quienes acompañarán el proceso con la realización de un relevamiento de todo el sector para asesorar que especies implantar y en que sectores corresponde. Además, evaluarán que se puede rescatar de lo que ya está, proponiendo un sendero con algunas técnicas aplicadas a parques nacionales y áreas protegidas. También ofrecerán monitoreo y capacitaciones.

La firma de los convenios se concretó el viernes 4 de septiembre, en el predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino. En la oportunidad ya se llevó adelante una plantación de especies nativas.

Convenio marco de cooperación institucional para el desarrollo de proyectos ambientales y de desarrollo sustentable

La protección del ambiente, la conservación de la biodiversidad, la restauración ecológica, la forestación y la puesta en valor de los espacios verdes constituyen herramientas fundamentales para mejorar la calidad ambiental, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y promover un desarrollo urbano sostenible.

El Municipio impulsa políticas públicas destinadas a la planificación ambiental, la conservación del patrimonio natural, el incremento de la infraestructura verde, la educación ambiental y la generación de espacios públicos de calidad para toda la comunidad.

La Fundación La Agrícola Regional desarrolla acciones orientadas al desarrollo sostenible y cuenta, entre sus programas institucionales, con el Programa Arbolar, destinado a promover el uso estratégico del arbolado como herramienta para satisfacer las necesidades de las comunidades y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental, articulando acciones con instituciones educativas y otros actores de la sociedad.

Ambas instituciones comparten objetivos de interés común vinculados con la protección del ambiente y consideran conveniente establecer un marco de cooperación que permita coordinar esfuerzos, recursos y capacidades para el desarrollo de proyectos ambientales en beneficio de la comunidad.

El Convenio Marco tiene por objeto establecer un marco general de cooperación institucional entre las partes para promover, planificar, diseñar, ejecutar y acompañar proyectos vinculados con la conservación, restauración y puesta en valor de espacios verdes, corredores biológicos, áreas naturales y demás espacios de interés ambiental del ejido de la ciudad de Crespo, fomentando asimismo la forestación con especies nativas y adaptadas, la educación ambiental, la participación ciudadana, la investigación, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Convenio específico de cooperación institucional para el desarrollo del corredor verde Crespo – Aldea San Juan y la puesta en valor ambiental del predio ejército

La Municipalidad de la Ciudad de Crespo impulsa políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la protección ambiental, la recuperación de espacios verdes y el fortalecimiento de la infraestructura verde urbana como herramientas para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

En ese marco, el Municipio desarrolla los proyectos denominados ‘Corredor Verde Crespo – Aldea San Juan’ y ‘Predio Ejército’, destinados a la recuperación, puesta en valor y transformación ambiental de espacios de interés para la ciudad, mediante acciones vinculadas con la forestación, la generación de espacios verdes, la conservación de la biodiversidad y la promoción del uso público sostenible.

El desarrollo de dichos proyectos requiere la articulación y participación de distintos actores de la comunidad, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y demás entidades que puedan contribuir al cumplimiento de sus objetivos.

La Fundación La Agrícola Regional, a través de su Programa Arbolar, promueve el uso estratégico del arbolado como herramienta para mejorar la calidad ambiental, favorecer la biodiversidad y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades, impulsando acciones de forestación, participación comunitaria y concientización ambiental.

Ambas instituciones consideran conveniente establecer un marco específico de cooperación que permita formalizar la participación de la Fundación en el acompañamiento de los proyectos impulsados por el Municipio, conforme a las capacidades, recursos y objetivos propios de cada parte.

El Convenio Específico tiene por objeto formalizar la cooperación institucional para el acompañamiento de los proyectos impulsados denominados ‘Corredor Verde Crespo – Aldea San Juan’ y ‘Predio Ejército’, promoviendo acciones vinculadas con la forestación estratégica, la recuperación ambiental y paisajística de los espacios intervenidos, el incremento de la biodiversidad y el fortalecimiento de la infraestructura verde urbana.