Crespo presentó la experiencia del INCEPA en el congreso INOCUA 2026

Desde hace dos años, Crespo cuenta con la Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios (INCEPA), una iniciativa que brinda acompañamiento y un lugar adecuado para que quienes elaboran alimentos puedan desarrollar sus producciones de manera segura y cumpliendo con la normativa vigente. El proyecto es impulsado por la Municipalidad de Crespo, con la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Grupo Motta y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura.

Ubicada en el predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura, INCEPA dispone de instalaciones que cumplen con las condiciones de seguridad edilicia y los requisitos técnicos necesarios para que los emprendedores puedan producir en un marco de formalidad, higiene y calidad.

El objetivo es acompañar a cada emprendimiento en el proceso de elaboración de sus productos, promoviendo buenas prácticas de manufactura y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene alimentaria.

Actualmente, INCEPA cuenta con siete emprendimientos que elaboran una variada propuesta de productos, entre ellos salsas, sales, budines y alfajores, kreppel, pastelitos, ensaladas, malteadas y prepizzas.

INOCUA 2026

La experiencia fue presentada en el I Congreso de Inocuidad, Gestión e Innovación Alimentaria y V Congreso de la Red de Bromatólogos Municipales de la Provincia de Córdoba (INOCUA 2026), realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Entre Ríos.

Con la participación de profesionales, docentes, investigadores, estudiantes avanzados, equipos técnicos de organismos públicos, municipios y empresas del sector alimentario, el encuentro propuso un espacio federal para el intercambio de conocimientos y la actualización profesional sobre seguridad alimentaria, la innovación y la gestión de los sistemas alimentarios.