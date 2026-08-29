Integrantes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola visitaron la ciudad de Crespo

El cronograma comprendió la recorrida por la Huerta Agroecológica Comunitaria ubicada en el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal. Siguió con un encuentro de presentación e intercambio en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ para conocer aspectos sociales, demográficos y productivos de nuestra comunidad, además de experiencias vinculadas al desarrollo hortícola como el Programa Municipal ‘Mi Huerta’ implementado desde 2025 y que actualmente cuenta con más de 80 participantes.

“Compartimos una instancia interesante con intercambio de información y buenos resultados, para seguir promoviendo políticas que permitan fomentar la cadena productiva de diversos sectores en espacios hogareños”, destacó el intendente Marcelo Cerutti.

Además, destacó que mediante el Programa Municipal ‘Mi Huerta’, “buscamos acercar a las familias conocimientos y herramientas básicas para que puedan producir sus propios alimentos. El programa combina una mirada productiva, social y ambiental, a partir del trabajo articulado de distintas áreas municipales y del acompañamiento técnico del INTA”.

La agenda del día continuó en La Agrícola Regional Coop. Ltda. (LAR), donde la delegación recorrió sus instalaciones y conoció el trabajo territorial que desarrolla la cooperativa. “Hace más de 30 años que LAR tiene un grupo de productores hortícolas”, destacó el gerente general Diego Maier (Gerente General de LAR). Al tiempo que resaltó la importancia de “sostenerlo a lo largo del tiempo con asesoramiento agrónomo y con coordinación comercial. De esta forma, también fortalecemos el arraigo territorial”.

Desde FIDA hablaron sobre el contexto de la visita, los objetivos de la misión en Entre Ríos y articulación entre el gobierno provincial, FIDA y los territorios visitados. “Esto nos permite conocer los desafíos de los pequeños agricultores y cómo juntos con autoridades y técnicos podemos evaluar y realizar estrategias para que mejoren sus medios de vida”, explicó Margarita Borzelli (Especialista Regional y Encargada de MyE FIDA).

En tanto que, Carina Gallegos (directora de Agricultura de Entre Ríos) detalló: “Con FIDA ya trabajamos en un proyecto para el desarrollo de la cadena apícola en nuestra provincia. A partir de ese vínculo surgió la posibilidad de este nuevo proyecto que contempla el desarrollo de las cadenas ovina, tambo-quesería y horticultura. Priorizando los departamentos donde predomina esta producción a escala familiar o más pequeña en zonas urbanas y rurales”.

Autoridades presentes

La delegación visitante también estuvo integrada por: Emilio Valiente (Consultor Técnico – Apoyo Líder Técnico FIDA) y Gonzalo de Villalobo (Consultor Económico EFA de FIDA).

La jornada contó, además, con la presencia de: Jacinta Eberle (viceintendente), Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción), Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), Agustín López (subdirector de Desarrollo Local y Producción), Soledad Maitenón (del Área de Desarrollo Social), Paula Cian (Oficina Municipal de Estadísticas) y Miguel Pusineri (Vivero, Forestación y Poda).

Fondo internacional de desarrollo agrícola

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es una institución financiera internacional y un organismo especializado de las Naciones Unidas que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Su misión se centra especialmente en reducir la pobreza y la vulnerabilidad, fortaleciendo las capacidades de pequeños productores, familias rurales y comunidades para que puedan mejorar su producción, sus ingresos y su seguridad alimentaria.

A través del financiamiento y acompañamiento de proyectos de desarrollo rural, el FIDA promueve el acceso a conocimientos, tecnologías, infraestructura y mercados, poniendo especial énfasis en la agricultura familiar, el fortalecimiento de las cadenas productivas, el asociativismo, la inclusión de mujeres y jóvenes y la sostenibilidad ambiental. Su enfoque busca que las comunidades desarrollen capacidades y herramientas que les permitan generar oportunidades económicas sostenibles y mejorar su calidad de vida.



