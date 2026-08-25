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Programa ‘Manejo de estrés y ansiedad’: las inscripciones están abiertas hasta el 4 de septiembre

La Municipalidad de Crespo llevará adelante una nueva edición del programa ‘Manejo de estrés y ansiedad’, una propuesta gratuita que se desarrollará durante cinco días, del 7 al 11 de septiembre
Crespo al día25 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Punto Saludable Crespo

En la vida cotidiana, las responsabilidades, las preocupaciones y los cambios constantes pueden generar situaciones de estrés y ansiedad. Si bien son respuestas naturales frente a determinadas circunstancias, aprender a reconocerlas y gestionarlas resulta fundamental para cuidar nuestro bienestar. Contar con herramientas para afrontar estas situaciones permite comprender lo que nos sucede, regular nuestras emociones y encontrar estrategias que ayuden a transitar las dificultades de una manera más saludable.

En este marco, la Municipalidad de Crespo llevará adelante una nueva edición del programa ‘Manejo de estrés y ansiedad’, una propuesta gratuita que se desarrollará durante cinco días, del 7 al 11 de septiembre, a las 14:00 en el Punto Saludable, espacio ubicado en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú’. Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de septiembre. Para participar solo hay que comunicarse de 7:00 a 13:00 al WhatsApp 343 – 4678470. El único requisito es ser mayor de 18 años. 

La iniciativa propone brindar herramientas y pautas que permitan a los participantes reconocer y manejar las reacciones asociadas al estrés y la ansiedad, así como disminuir o controlar las preocupaciones para evitar que afecten el bienestar físico y emocional.

Los encuentros estarán a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales, con aportes desde distintas áreas vinculadas al cuidado de la salud, entre ellas clínica médica, psicología, educación física, yoga y nutrición.

Equipo interdisciplinario en el Punto Saludable

El Punto Saludable ofrece un servicio integral para mejorar o conservar la salud física y mental de nuestros vecinos. Funciona en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú y cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que involucra: clínica médica, nutrición, psicología, educación física y enfermería. Cuenta con los programas: ‘5 Días para dejar de fumar’; ‘Manejo de estrés y ansiedad’ y ‘Cambio de hábitos y vida saludable’.

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