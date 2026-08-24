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Comenzó la instalación de un reductor de velocidad en una transitada avenida

El Área de Prevención y Seguridad Urbana del municipio evaluó las estadísticas de siniestros, el comportamiento de los conductores y definió aplicar el dispositivo.
Crespo24 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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El mapa de la siniestralidad vial es monitoreado y evaluado en forma periódica por el municipio, a fin de determinar intervenciones que favorezcan la reducción del índice de las indeseadas colisiones. En ese contexto y analizando las complicaciones que presenta la fluidez necesaria del tránsito, Estación Plus Crespo confirmó el inicio de colocación de un reductor de velocidad en Avda. Independencia, entre Tratado del Pilar y Avda. Humberto Seri, más precisamente en proximidad a esta última intersección.    

El Área Municipal de Prevención y Seguridad Urbana analizó los registros estadísticos de siniestralidad -que en esa intersección han sido numerosos, afortunadamente sin gravedad significativa para los partícipes-; sumado a las manifestaciones de peligrosidad para quienes son habituales usuarios de ese punto urbano. 

En principio, el dispositivo estará ubicado sólo sobre el carril de circulación en sentido hacia el centro de la ciudad. Se había determinado esa instauración hace unos meses atrás, pero por cuestiones climáticas y operativas, venía quedando relegada la obra, hasta ahora que se reinició.

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Es un barral elevado, de material denso para el soporte de tránsito pesado, claramente visible y con todas las señalécticas en su entorno. 

Una vez operativa la intervención vial, será monitoreado el impacto que produzca, no descartándose otro tipo de medidas a futuro si se consideran necesarias para la seguridad vial.

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