Detenido por hechos en Crespo y Aldea San Juan el jueves, cayó nuevamente preso el sábado

En un margen de sólo tres días, un ciudadano de 25 años de edad, fue detenido por efectivos de Comisaría Crespo y Comisaría Racedo; terminando en cada oportunidad, alojado en Alcaidía Paraná y la sede de Jefatura Diamante, respectivamente y por cuestiones de jurisdicción.

El 20 de agosto, el joven -radicado en Racedo-, había protagonizado una seguidilla de hechos delictivos en Crespo y Aldea San Juan, siendo aprehendido tras una breve persecución hasta su localidad. La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, dispuso la detención del demorado y su traslado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.

Acerca de las averiguaciones prontuariales realizadas, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Mario Bertoli, indicó a Estación Plus Crespo: "Es una persona que cuenta con antecedentes varios, todos vinculados a delitos contra la propiedad, no sólo en esta ciudad sino también en comunidades de los alrededores -tanto departamento Paraná como Diamante-. Tenemos conocimiento que ha estado cumpliendo condena, por hechos que se han ido acumulando con los años. Y hacía poco, se había radicado nuevamente en Racedo".

Precisamente en su domicilio, es donde se concreta una nueva detención, el sábado 22 de agosto. "Al ser liberado, se hizo presente en la casa de su madre. Estaban vigentes medidas restrictivas, por haber sido denunciado por cuestiones de violencia familiar. Fue demorado y trasladado a la Jefatura Diamante", reseñó Bertoli. La Fiscalía de Diamante lleva adelante la Desobediencia Judicial en flagrancia constatada por la policía de esa jurisdicción.