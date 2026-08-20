Una persecución esclareció varios ilícitos en Aldea San Juan y Crespo

Un hombre protagonizó una seguidilla de hechos delictivos, que incluyeron Crespo y Aldea San Juan, usando el corredor vial de la ex ruta 131. Una rápida intervención policial unió las hipótesis y se arribó al autor, lográndose recuperos.

El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Mario Bertoli, precisó a Estación Plus Crespo: "En las primeras horas de la mañana de este jueves, se tomó conocimiento de un hecho delictivo en la zona de Aldea San Juan, más precisamente en la Escuela Río Volga, donde se constataron daños en unas ventanas. Por tal motivo, el personal policial se dirigió al lugar a realizar las actuaciones pertinentes y es allí, donde a su vez son anoticiados de otro hecho delictivo en dicha Aldea, señalando sospechas sobre un hombre en moto, que habría ingresado a una propiedad y sustraído elementos".

En forma paralela, la guardia de la dependencia recibía el aviso telefónico de esa situación. "El personal que se encontraba en la zona, procedió a la persecución del mismo, que transitaba por la ruta camino a Racedo y fue detenido en el acceso a esa localidad. Llevaba los elementos sustraídos, tratándose de un parlante portátil, una mochila con elementos y un casco de moto", puntualizó.

Mientras se realizaba el seguimiento del autor del hecho -que se desplazaba en moto-, una denuncia más llega a conocimiento de Comisaría Crespo, teniendo vinculación con ello. Bertoli explicó: "Se hizo presente en la dependencia una señora y su hijo, manifestando la sustracción de una moto que se encontraba en calle Florentina Gómez Miranda. Brindó las características de la unidad, resultando ser coincidente con la moto en que transitaba el demorado en Racedo".

"El autor del hecho es un hombre, con domicilio en Racedo", aclaró el funcionario policial, en torno al esclarecimiento.

"Asimismo, mientras se realizaban las actuaciones de rigor en el lugar de la detención, a la Comisaría dan aviso de la presencia de una moto en calle Vera Peñaloza, a poca distancia de donde había sido sustraída la moto antes mencionada y que aparentemente había sido dejada abandonada. Presentes en el lugar, se constató la misma, no arrojando novedades de interés, aunque con la recopilación de información posterior se pudo establecer que se trataría de la moto en la que primeramente se conducía el detenido y que seria de su propiedad; mientras que la propietaria del domicilio donde había sido dejada la moto, notó la faltante de una mochila y unas prendas de vestir que se encontraban en su garaje y que en parte poseía el detenido en su poder y otra parte había sido abandonada en el lugar del ilícito de la propiedad de Aldea San Juan", pormenorizó el Jefe de la dependencia.

Bertoli añadió que "también portaba una billetera con documentación que no era suya, por lo que se logra contactar al dueño de la misma y éste manifiesta que trabaja en una granja camino a Racedo, y le había sido sustraída del interior de una camioneta".

La dependencia recepcionó todas las denuncias a los damnificados, y al propietario de un vehículo que se encontraba en una granja -pasando el primer paso a nivel, camino a Racedo-, que no sufrió sustracción de elementos, pero sí fuera víctima de una tentativa.

Todas las circunstancias fueron puestas en conocimiento del Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dr. Martín Wasinger, quien dispuso la detención del demorado y su traslado a Alcaidía de Tribunales de Paraná. "Respecto de todos los elementos secuestrados, serán entregados a los respectivos propietarios", anticipó el Jefe policial de la ciudad.