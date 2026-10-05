Más de 20.000 voluntarios se postularon para la visita del papa León XIV a Argentina

Más de 20.000 personas se postularon para ser voluntarias durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La convocatoria, impulsada por la Conferencia Episcopal, buscó conformar un equipo que acompañara las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La inscripción sigue abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 23.59 y se realiza a través del sitio oficial del episcopado. Los postulantes deben ser argentinos o residentes en el país de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

Una vez cerrada la preinscripción, la organización selecciona a los voluntarios y da inicio a las instancias de formación obligatoria. El formulario de inscripción solicita datos personales, información de contacto, ocupación, nivel de inglés, italiano y portugués, disponibilidad horaria y si la persona tiene alguna discapacidad.

Además, los interesados deben firmar un acuerdo de compromiso tras leer las condiciones generales del voluntariado. Desde el episcopado aclararon que la preinscripción no garantiza un lugar en el equipo, ya que la asignación depende de las necesidades de la organización, el perfil y la disponibilidad de cada postulante.

La participación en las instancias de formación es obligatoria para todos los seleccionados. Los voluntarios deben respetar los protocolos, mantener la confidencialidad de la información recibida y cumplir las indicaciones de sus responsables.

No todos los voluntarios estarán cerca del papa ni ocuparán lugares privilegiados, ya que muchas tareas se desarrollarán lejos de los espacios centrales. "El sentido del voluntariado estará en servir donde la organización lo requiera, con generosidad y fidelidad", informaron.

Cadena 3