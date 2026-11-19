-Juzgado de Paz de Aranguren-

El magistrado dispuso que “el comedor escolar continuará disponible para los alumnos cuyas familias decidan hacer uso del servicio, sin que su utilización ni la permanencia durante el horario del almuerzo resulten obligatorias”.

Estación Plus Crespo conoció que también consideró que “el retiro y posterior reingreso a la institución podrá instrumentarse mediante autorización escrita y previsiones razonables de identificación, registro y seguridad, sin exigir certificado médico ni justificación extraordinaria, todo ello conforme los fundamentos expuestos en los considerandos” de su sentencia.

El juez Andino también declaró abstracto el planteo judicial para el ciclo lectivo 2026, atento a la proximidad de su finalización “debiendo readecuarse la organización escolar -conforme punto N.º 1 de la sentencia- a partir del ciclo lectivo 2027, sin perjuicio de las medidas preparatorias que deban adoptarse con anterioridad al inicio del mismo”.

También ordenó al CGE que “por intermedio de las áreas competentes y en coordinación con la Dirección de la Escuela Primaria N.º 102 “17 de Agosto”, la Supervisión Escolar, los equipos docentes y técnicos y los demás organismos pertinentes, coordine, elabore y apruebe para el inicio del ciclo lectivo 2027 una modalidad bimodal para los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de dicha institución”.

Según lo dispuesto por el magistrado “el plan deberá contemplar dos alternativas de cursado: a) la modalidad de jornada curricular de la Nueva Escuela Primaria (NEP), con la carga horaria obligatoria prevista en la normativa vigente; y b) la continuidad de la propuesta de jornada extendida NINA, con sus talleres y actividades complementarias”, cuya elección corresponderá a cada familia.

Los efectos de la resolución adoptada por el juez comprenden “a los alumnos que actualmente cursan y a quienes en el futuro cursen cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Primaria N| 102 “17 de Agosto” de la ciudad de Aranguren, mientras subsistan las condiciones institucionales consideradas” en el Amparo colectivo.