La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento del comisario Daniel Alejandro Rosatelli y otros cuatro acusados por narcotráfico, en una causa que investiga el transporte de 1.345 kilos de marihuana, descubiertos el 13 de febrero de 2026 en un furgón que fue perseguido por la Policía en el departamento La Paz. El tribunal también ratificó la prisión preventiva de los cinco imputados, quienes permanecen alojados en la Unidad Penal Nº 1.

La resolución alcanzó al comisario y abogado de la Policía de Entre Ríos, así como a Martín Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Favieri y José Belén Favieri, publicó Análisis. Los camaristas rechazaron los cuestionamientos presentados por las defensas y consideraron que existen elementos suficientes para sostener, de manera provisoria, la hipótesis delictiva formulada durante la investigación.

El fallo, de 93 páginas, fue emitido con el voto de la camarista Cintia Gómez, al que adhirieron Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche. La decisión respaldó el procesamiento dispuesto por el juez federal Leandro Ríos, aunque aclaró que las pruebas reunidas todavía no representan la certeza necesaria para una condena.

El papel que le atribuyeron al comisario en la operación

Uno de los principales aspectos analizados por la Cámara fue la participación que se le atribuyó a Rosatelli en la compra de una camioneta Citroën Jumper, realizada el 4 de noviembre de 2025. El mismo vehículo fue encontrado tres meses después con el cargamento de marihuana, tras una persecución por la ruta provincial 1.

Los abogados defensores Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen cuestionaron la falta de pruebas que ubicaran al comisario en el traslado de los estupefacientes. También señalaron el tiempo transcurrido entre la adquisición del rodado y el operativo policial que permitió descubrir la droga.

Frente a esos planteos, la camarista Gómez sostuvo: “La imputación no se sustenta en la presencia de Rosatelli en el traslado material de la sustancia, sino en el aporte logístico que se le atribuye dentro de una maniobra organizada con distribución de funciones. En ese contexto, el lapso transcurrido no permite, por sí solo, desvincular la adquisición del vehículo de su utilización posterior”.

La Fiscalía consideró que existió un aporte logístico esencial

El fiscal general José Ignacio Candioti respaldó la investigación desarrollada en primera instancia y sostuvo que la intervención atribuida al comisario debía analizarse dentro de una presunta organización con diferentes responsabilidades.

“En estructuras delictivas organizadas, caracterizadas por la distribución de funciones, no resulta necesario que quien proporciona los medios logísticos mantenga contacto directo con los ejecutores materiales”, argumentó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Según la acusación, Rosatelli habría intervenido en la adquisición de la camioneta mediante intermediarios, principalmente Pelizzari, quien presuntamente actuaba bajo sus instrucciones. También se examinó la verificación policial del vehículo, que se habría realizado sin turno previo en la planta ubicada sobre avenida Zanni, en Paraná.

Los testimonios que vincularon a Rosatelli con la camioneta

Entre las declaraciones incorporadas al expediente apareció la de Jonathan Barbieri, un expolicía que intervino como vendedor de la Citroën Jumper. Su testimonio permitió reconstruir parte de las gestiones realizadas durante la operación comercial.

Barbieri relató que Pelizzari le pidió trasladar el vehículo hasta calle 25 de Mayo, frente al Club Echagüe, donde debía dejarlo estacionado con las llaves y la documentación para que lo revisara la persona encargada de pagarlo. Según su declaración, ese interesado era un abogado dedicado a operaciones con propiedades y automóviles.

El vendedor también aseguró que su cuñado, Víctor Emanuel Wursten, observó al comisario dentro del vehículo. “Lo vio sentado en el asiento del conductor al Sr. Daniel Rosatelli, hablando con Pelizzari. Mi cuñado lo conoce porque es figura pública”, señaló en su declaración, citada por el tribunal.

Una agresión investigada y su posible relación con la compra

Otro episodio incorporado al análisis judicial fue la agresión sufrida por Sixto Ramón Maciel el 12 de noviembre de 2025, en la organización Suma de Voluntades. El hombre había intervenido como contacto entre Barbieri y Pelizzari para concretar la operación comercial.

La Cámara examinó las declaraciones de los involucrados y los informes médicos sobre las lesiones de Maciel. A partir de esos elementos, consideró que existían indicios para investigar una posible vinculación entre el ataque, los desacuerdos económicos y la adquisición del vehículo.

“La proximidad temporal entre la denuncia por estafa formulada por Barbieri y el episodio sufrido por Maciel constituye un elemento relevante”, señalaron los camaristas, quienes entendieron que ambos acontecimientos podían formar parte de una misma secuencia de hechos. Sin embargo, aclararon que esa hipótesis deberá profundizarse durante la investigación.

Cheques apócrifos y transferencias bajo investigación

La resolución también reconstruyó la forma en que se habría acordado el pago de la camioneta, cuyo valor total ascendía a 15 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, la operación incluyó una entrega inicial de 2.400 dólares, dos cheques del Banco Galicia por tres millones de pesos cada uno, que posteriormente resultaron apócrifos, y dos transferencias bancarias de un millón de pesos realizadas desde una cuenta perteneciente a Claudio Luna.

El resto del dinero debía abonarse posteriormente. Para los investigadores, las características de la transacción y la intervención de distintas personas constituyeron elementos relevantes al momento de reconstruir quiénes participaron en la adquisición y posterior disponibilidad del rodado.

El recorrido de la camioneta antes del hallazgo de la droga

Los investigadores también analizaron qué ocurrió con la Citroën Jumper después de su compra, debido a que el vehículo permaneció fuera de circulación durante varias semanas.

Según los registros de las cámaras del sistema 911, el furgón fue trasladado el mismo día de la operación comercial hasta las inmediaciones del domicilio de Esteban Siebenlist Bustos, señalado como presunto organizador del transporte del cargamento de marihuana.

Siebenlist Bustos fue detenido a comienzos de noviembre, después de permanecer prófugo. La investigación estableció que la camioneta volvió a aparecer en circulación hacia fines de enero, pero con una patente diferente, correspondiente a otra Citroën Jumper blanca.

El celular de Rosatelli, una prueba que todavía no pudo analizarse

Uno de los aspectos pendientes de la investigación es el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados, especialmente un iPhone 17 Pro perteneciente al comisario.

De acuerdo con la información del expediente, Rosatelli no proporcionó el patrón de desbloqueo del dispositivo, por lo que hasta el momento no se había logrado acceder a su contenido. Los investigadores mantienen expectativas sobre la posibilidad de recuperar comunicaciones que permitan esclarecer vínculos y responsabilidades.

En la resolución, los camaristas advirtieron que “deberá profundizarse la investigación a fin de indagar sobre el concreto rol de cada uno de los recurrentes y la existencia de otros eslabones en la cadena de tráfico ilícito”. En ese contexto, mencionaron expresamente que todavía se encontraba pendiente el peritaje de los celulares secuestrados.

Qué puede ocurrir con la causa judicial

La confirmación del procesamiento representó un avance en la investigación federal, aunque no implicó una declaración definitiva de culpabilidad de los acusados, publicó Análisis.

La Cámara sostuvo que “existen en la causa elementos probatorios que permiten afirmar la hipótesis delictiva construida por el Magistrado”, pero precisó que esa valoración correspondía al grado de provisoriedad propio de esta instancia procesal.

Con las prisiones preventivas ratificadas, la investigación continuará para determinar las responsabilidades individuales y establecer si participaron otras personas en la presunta organización. Una vez completadas las medidas pendientes, la causa podría avanzar hacia un eventual juicio ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Elonce