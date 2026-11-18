Ola de ciberataques afecta a grandes empresas del mundo
Los piratas informáticos infiltraron el código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital utilizada por grandes compañías para personalizar las experiencias en línea de los usuarios, dijo Cyber News, con unas 178 páginas web como objetivo.
Los hackers buscaron robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas de los usuarios, así como cargar un código en los dispositivos de Apple. "La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock", escribió el lunes en su blog el investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque, reportó DW y supo Noticias Argentinas.
La mayoría del código malicioso ha sido retirado de los sitios afectados, dijo Helme.
Optimizely dijo en un comunicado que "identificó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos clientes de Optimizely Web Experimentation".
"La ruta vulnerable está bloqueada, el código inyectado se ha eliminado y se ha contactado directamente a los clientes", agregó en un mensaje en X.
Apple también registró ataques
Usuarios de los servicios de Apple reportaron este martes interrupciones y problemas para acceder a varias de sus plataformas, entre ellas su nube iCloud, su plataforma de pago Apple Pay y su tienda de aplicaciones, App Store.
La página de asistencia de la compañía señaló que App Store, Apple Music y AppleCare sufrieron una interrupción del servicio a partir de las 16:45 GMT.
A esa misma hora, Apple señalaba que los usuarios se estaban viendo afectados por problemas con la cuenta y el inicio de sesión de iCloud.
Agencia NA