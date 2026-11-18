Los piratas informáticos infiltraron el código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital utilizada por grandes compañías para personalizar las experiencias en línea de los usuarios, dijo Cyber ​​News, con unas 178 páginas web como objetivo.

Los hackers buscaron robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas de los usuarios, así como cargar un código en los dispositivos de Apple. "La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock", escribió el lunes en su blog el investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque, reportó DW y supo Noticias Argentinas.

La mayoría del código malicioso ha sido retirado de los sitios afectados, dijo Helme.

Optimizely dijo en un comunicado que "identificó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos clientes de Optimizely Web Experimentation".

"La ruta vulnerable está bloqueada, el código inyectado se ha eliminado y se ha contactado directamente a los clientes", agregó en un mensaje en X.

Apple también registró ataques

Usuarios de los servicios de Apple reportaron este martes interrupciones y problemas para acceder a varias de sus plataformas, entre ellas su nube iCloud, su plataforma de pago Apple Pay y su tienda de aplicaciones, App Store.

La página de asistencia de la compañía señaló que App Store, Apple Music y AppleCare sufrieron una interrupción del servicio a partir de las 16:45 GMT.

A esa misma hora, Apple señalaba que los usuarios se estaban viendo afectados por problemas con la cuenta y el inicio de sesión de iCloud.

Agencia NA