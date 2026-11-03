Murió el futbolista Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

El fútbol español está de luto. El Club Deportivo Tenerife ha confirmado el trágico fallecimiento de su delantero Jesús de Miguel, quien se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un grave traumatismo y una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro frente al FC Andorra.

El trágico accidente en el Heliodoro Rodríguez López

Los hechos ocurrieron durante el tiempo añadido del partido de Segunda División disputado este lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra, cuando el marcador señalaba un empate 2-2. En una jugada dividida por un balón aéreo, Jesús de Miguel sufrió un violento impacto frontal con el portero visitante, Jesús Owono.

La severidad del choque provocó que el atacante cayera inconsciente de inmediato sobre el terreno de juego. Las imágenes de preocupación en los rostros de los futbolistas y el cuerpo técnico adelantaron la gravedad del incidente, lo que llevó a la rápida entrada de las asistencias médicas.

Ante la gravedad del estado del jugador, el colegiado decretó la suspensión del encuentro. De Miguel tuvo que ser estabilizado en el propio estadio en una unidad medicalizada antes de ser trasladado de urgencia al centro hospitalario.

Un desenlace fatal que consterna al deporte

Pese a los esfuerzos del personal sanitario en la UCI, donde permaneció en estado crítico con un progresivo empeoramiento neurológico, el club insular confirmó su fallecimiento a las 08:00 horas de este martes.

"Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó la entidad blanquiazul a través de un comunicado oficial.

La familia del futbolista ha agradecido las continuas muestras de afecto y apoyo recibidas por parte del mundo del deporte, solicitando al mismo tiempo el máximo respeto a su intimidad en estos momentos de dolor.

Ola de condolencias en el fútbol profesional

La noticia ha generado una profunda consternación en el ámbito deportivo nacional. Clubes de todas las categorías, entre ellos el Real Madrid, el Rayo Vallecano y el propio FC Andorra —cuyo guardameta resultó expulsado en la acción—, han manifestado públicamente sus condolencias y solidaridad con los allegados del jugador y la afición tinerfeñista.

Cadena 3