Brasil: la Justicia le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro tras la derrota electoral

A menos de 24 horas de la derrota en el balotaje presidencial de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país, por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

La notificación judicial se realizó en la vía pública, cuando el legislador salía de visitar en Brasilia a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple prisión domiciliaria. La medida se dispuso en una causa que avanzó tras confirmarse el resultado electoral.

Tras conocerse la medida, el senador denunció una persecución política a través de un video publicado en sus redes sociales. “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó, y agregó: “Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”.

La decisión se tomó en un caso en el que Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz están siendo investigados por lavado de dinero en una supuesta trama que involucra a las empresas de Tomaz y a casas de apuestas, reportó Globo.com.

La decisión incluía tres estipulaciones:

Prohibición de contacto entre Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz. Cancelación de todos los pasaportes brasileños, incluidos los diplomáticos, pertenecientes a Flávio Bolsonaro. Entrega en un plazo de 24 horas de los pasaportes que Flávio Bolsonaro pueda tener de otras nacionalidades.

En un video publicado en una red social, Flávio Bolsonaro dijo que la orden del ministro fue firmada la noche del domingo 25.

En el video, Flávio Bolsonaro también afirmó que visitó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, este lunes 26 y que había sido citado para entregar el documento.

“Cuando me iba, la Policía Federal de Lula estaba en su casa y en plena calle me citaron para entregar mis pasaportes y me prohibieron salir del país. La decisión de Alexandre de Moraes se basó en una declaración de Eduardo (Bolsonaro) del 23/10 en la que decía que debía abandonar el país si perdía las elecciones; yo nunca dije eso”.

Investigación por blanqueo de dinero

La investigación se inició en el Tribunal Federal de Rio Grande do Sul, donde se indagaban delitos como blanqueo de capitales, evasión fiscal y el uso de casas de apuestas en el presunto entramado.

La Policía Federal (PF) de Rio Grande do Sul rompió el secreto telemático de Willer Tomaz y encontró correos electrónicos que indicaban que Flávio Bolsonaro estaba registrado como el "usuario principal" de una cuenta bancaria perteneciente a la empresa Alcazar Holdings, propiedad de Tomaz.

Por ser senador, Flávio Bolsonaro tiene jurisdicción especial ante el Tribunal Supremo. El 8 de octubre, el caso fue remitido al Tribunal Supremo y Alexandre de Moraes fue designado ponente.

"En la documentación relativa a la apertura de la cuenta bancaria de la empresa Alcazar Holdings, se constató que Flávio Bolsonaro figuraba con un perfil de usuario principal, condición que, en principio, le otorgaba un alto nivel de acceso y gestión de la cuenta", declaró la Policía Federal en un informe.

"Posteriormente, en un correo electrónico fechado el 22 de mayo de 2025, Willer Tomaz solicitó expresamente la eliminación de su acceso, un elemento que indica que el senador permaneció vinculado a la cuenta bancaria, al menos desde una perspectiva operativa, hasta esa fecha", declaró la Policía Federal, según el informe de Globo.com.

Según la investigación, "se identificaron varios elementos que demuestran una estrecha relación entre Willer y Flávio Bolsonaro".

La investigación de la Policía Federal revela una red de vínculos y movimientos financieros que conectan al senador Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, a partir de pruebas documentales y propiedades compartidas que incluyen viajes, empresas off‑shore y la titularidad de un jet privado.

Según el informe, “Entre los registros encontrados, hay referencias a fiestas, reuniones y encuentros en los que participaban ambos, así como documentos personales vinculados a Flávio hallados en el iCloud de Willer”. Además, las pesquisas identificaron viajes realizados por el senador que fueron abonados por la firma Cathedral, una de las sociedades vinculadas a Tomaz.

Cathedral operaba desde la misma dirección que Alcazar en la isla de Madeira, Portugal, lo que sugiere el uso de estructuras en un paraíso fiscal. Asimismo, Cathedral figura como propietaria de Best Bet, integrante de Loto Network, la primera empresa de apuestas autorizada a operar en Río de Janeiro en 2023, según la Policía Federal.

En otro hallazgo clave, la empresa Alcazar Holdings aparece como poseedora de una de las tres acciones del jet privado empleado por Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz en un vuelo que unió Fort Lauderdale, Florida (EE. UU.), con Brasil en enero de 2025.

La aeronave, un Legacy 650 matriculado PP‑NLR, tenía tres copropietarios: Tomaz, mediante Alcazar Holdings; Laerte Cosentino, vinculado a Totvs; y el banquero Daniel Vorcaro, de Banco Master, representado por la sociedad Prime You, responsable también de la gestión del uso compartido de la aeronave.

Los elementos recopilados por la Policía Federal combinan documentación electrónica, registros societarios y rastros de pagos que apuntan a una red de relaciones comerciales y personales entre los involucrados. El cruce de estas pruebas —pagos de viajes, coincidencia de domicilios societarios en Madeira y la titularidad compartida del jet— refuerza la hipótesis de coordinación financiera entre las partes, según el informe policial.

Agencia NA