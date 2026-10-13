El Vaticano informó que al papa León XIV le extirparon un tumor maligno del pulmón
El papa León XIV ha sido operado este martes “con éxito” de un adenocarcinoma pulmonar “en el plazo y de la forma previstos”, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
El Pontífice ya se encuentra en su habitación del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde ingresó a las 13.07 horas para ser sometido a una operación de un nódulo de pulmón.
La operación la ha llevado a cabo el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, quien ha informado de que el examen histológico in situ ha confirmado “el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar”, tal y como sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios.
En la cirugía, que ha durado 90 minutos y ha sido “un éxito”, se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.