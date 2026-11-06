El papa León XIV vuela rumbo a Uruguay para iniciar una gira que incluirá a la Argentina y Perú

El papa León XIV ya se encuentra en vuelo hacia Uruguay, primera escala de su gira por Sudamérica. El avión papal despegó este viernes a la madrugada desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, con destino a Montevideo.

La aeronave, un Airbus A330neo de ITA Airways, transporta al pontífice, a su comitiva, personal de seguridad y 83 periodistas acreditados por el Vaticano. Entre ellos se encuentra Nelson Castro, enviado especial de TN y eltrece, quien realiza la cobertura desde el interior del avión.

El vuelo tiene una duración aproximada de 12 horas y media. Según el seguimiento en tiempo real, la llegada a Montevideo está prevista para la tarde de este viernes. Desde el aeropuerto, León XIV se trasladará en el papamóvil por la Rambla hasta la Plaza Independencia, donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

En las últimas horas, la capital uruguaya completó los preparativos. Durante la noche del jueves, la Orquesta Sinfónica del Uruguay y un coro de niños ensayaron en la Plaza Independencia el programa musical previsto para la recepción. El escenario ya está montado y las autoridades dispusieron restricciones de tránsito a partir de las 8:30 en el recorrido del papamóvil.

La agenda del viernes en Montevideo incluye, además de la bienvenida oficial, una reunión privada con el presidente Orsi, la entrega de las llaves de la ciudad en el Cabildo y un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral.

Tras su paso por Uruguay, el Papa viajará a Argentina, donde permanecerá cuatro días con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La gira concluirá en Perú.

La decisión de León XIV de concretar este extenso recorrido generó expectativa en la región. El pontífice viaja con una agenda intensa que contempla numerosas misas, discursos y encuentros con autoridades y fieles.

América Latina alberga alrededor del 40% de los 1.400 millones de católicos del mundo, aunque la proporción de católicos en la población de la región ha disminuido en los últimos años, con un descenso notable en los países que visitará León. El viaje comienza en Uruguay, cuya identidad laica y la separación entre la Iglesia y el Estado están profundamente arraigadas. En este país, la Navidad es oficialmente el Día de la Familia y la Semana Santa, la Semana de Turismo.

Según estadísticas del Vaticano, casi el 77% de los 3,5 millones de habitantes de Uruguay son católicos bautizados. Sin embargo, más de la mitad de los uruguayos se identifican como personas sin afiliación religiosa, lo que representa la proporción más alta de América Latina, y solo una pequeña parte de quienes se identifican como católicos asiste a misa regularmente.

El itinerario del pontífice incluye una visita a una parroquia en Casavalle, un barrio pobre en las afueras de Montevideo afectado por el narcotráfico y la violencia de las pandillas. La Iglesia colabora con autoridades en iniciativas de ayuda, como la construcción de viviendas y programas de rehabilitación de adicciones. León también celebrará misa en Paysandú, a unos 375 kilómetros de la capital, seleccionado por su accesibilidad para quienes viven al norte del Río Negro.

La visita comenzará con una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en el centro de Montevideo, un símbolo de la identidad nacional. La plaza cuenta con un monumento al héroe de la independencia José Gervasio Artigas. Uno de los momentos más destacados será la conmemoración de la festividad católica el 8 de noviembre, que honra a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay y un ícono de su historia.

Durante esta festividad, León rendirá homenaje a Artigas y a la independencia de Uruguay, sugiriendo que la condición laica de la nación está intrínsecamente conectada con su herencia católica. En Argentina, el pontífice también se reunirá con el presidente libertario Javier Milei, quien anteriormente había criticado a Francisco, pero luego se disculpó.

León visitará el centro asistencial Don Orione en Claypole, una institución que enfrenta problemas económicos debido a recortes de gasto. El pontífice escuchará sobre la crisis económica en reuniones con líderes empresariales y sindicales en la Universidad Católica Argentina, donde se discutirán temas como el aumento del desempleo y la pobreza.

La pobreza en Argentina alcanzó al 32,3% de la población durante la primera mitad de 2026, lo que equivale a unos 15 millones de personas. Un posible punto de tensión entre Milei y León podría surgir por la inteligencia artificial, dado que el presidente ha promovido inversiones en este campo mientras León ha advertido sobre sus riesgos.

León celebrará su primera misa en Argentina en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, un lugar significativo por su conexión con San Juan Pablo II. A pesar de la disminución del catolicismo, más de 2,8 millones de personas participaron en la peregrinación anual a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina.

El punto culminante del viaje será su regreso a Perú, donde oficiará misa en su diócesis de Chiclayo y otros lugares familiares. Su discurso en la plaza frente a la catedral de Lima abordará los desafíos que enfrenta el pueblo peruano. Perú enfrenta problemas como el caos climático, la violencia y la pobreza, con un 25,7% de la población viviendo en pobreza en 2025.

León se reunirá con grupos populares en Cusco y honrará a los pueblos indígenas en Pucallpa. Se espera que grandes multitudes lo reciban, aunque el catolicismo ha perdido fuerza en los últimos años.