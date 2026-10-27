Aseguran que Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras la derrota electoral y viaja rumbo a Estados Unidos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro ha abandonado el país con destino a Estados Unidos tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones, informó el martes a Reuters un aliado del senador, confirmando así una noticia publicada anteriormente por los medios de comunicación.

Según los medios Metropoles, CNN Brasil y Folha, que citan a personas del círculo cercano de Bolsonaro, el senador abandonó el país junto a su esposa y sus dos hijas y su destino final sería Florida.

En la misma línea se expresó un diputado del Partido Liberal. Mauricio Marcon aseguró que Bolsonaro “ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos” en un vídeo difundido en sus redes sociales. “Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país”, indicó.

Bolsonaro habría viajado “a través de Venezuela o de Argentina” a Estados Unidos, donde “denunciará el régimen impuesto por Lula, Xandão --en alusión al juez del Supremo Alexandre de Moraes-- y todo ese grupo contra el pueblo brasileño”, ha agregado el diputado.

La Policía Federal de Brasil había cancelado los pasaportes del senador Flávio Bolsonaro después de que no los entregara dentro del plazo de 24 horas que le había fijado la justicia, informó este martes una fuente policial a la agencia de noticias AFP.

Según la misma fuente, “no hay registro formal” de que el legislador haya abandonado el territorio brasileño.

La orden surgió un día después de perder la elección presidencial ante Lula

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, dictó la medida la noche del domingo 25 de octubre, pocas horas después de que Bolsonaro perdiera el balotaje ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% del candidato conservador. El fallo ordenaba la cancelación de todos los pasaportes emitidos a nombre del senador —incluido el diplomático— y le daba un día para entregar cualquier documento de viaje de otra nacionalidad que pudiera poseer.

Moraes también dispuso la prohibición de salida del país e instruyó a la Policía Federal para que activara una alerta migratoria en el sistema Sonar, la plataforma que controla los desplazamientos internacionales en Brasil.

El ex candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (REUTERS/Agustín Marcarian)

Bolsonaro dijo que fue intimado por la Policía Federal al salir de la casa de su padre

En un video difundido en redes sociales el lunes, Flávio Bolsonaro aseguró que agentes federales lo abordaron cuando salía de la residencia de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, cuestionó el senador, en referencia a declaraciones de su hermano, el ex diputado Eduardo Bolsonaro, quien días antes de la elección había sugerido que Flávio debería abandonar Brasil en caso de derrota.

El senador afirmó que nunca contempló irse del país y que entregaría sus documentos. También adelantó que buscará la impugnación de la fórmula ganadora por presunto abuso de poder político y económico.

Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema (AP Foto/Eraldo Peres)

La medida se enmarca en una investigación por lavado de dinero

La decisión de Moraes se inscribe en un proceso en el que Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz son investigados por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, en un esquema que habría involucrado plataformas de apuestas deportivas en línea.

La Policía Federal halló indicios de una conexión entre el senador y una cuenta bancaria perteneciente a una de las compañías del letrado, según informó el portal G1. Bolsonaro niega cualquier vínculo.

Como parte de la misma resolución, Moraes prohibió todo contacto entre Flávio Bolsonaro y Tomaz, “por cualquier medio, directo o por interpósita persona”.

El senador también es investigado por el financiamiento del filme “Dark Horse”

De forma paralela, la Policía Federal investiga al senador en un caso vinculado al financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida de Jair Bolsonaro.

Según la pesquisa, el filme recibió al menos R$ 65 millones (unos USD 10 millones) de Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central tras acusaciones de fraudes millonarias.

El ex presidente Jair Bolsonaro cumple actualmente prisión domiciliaria en Brasilia tras haber sido condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.

Infobae