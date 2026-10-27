Agmer advierte que la falla del sistema SAGE paraliza concursos y auditorías médicas

“Esta situación pone en riesgo la continuidad de las auditorías médicas y los concursos docentes, generando incertidumbre, demoras y dificultades para las y los trabajadores de la educación”, declararon desde Agmer.

En este marco, demandaron al Consejo General de Educación (CGE) y al Gobierno de Entre Ríos que “arbitren de manera urgente todos los medios necesarios para garantizar la continuidad de estos procedimientos, dispongan alternativas que permitan resolver los trámites pendientes y brinden respuestas concretas a las y los docentes afectados, como así también a las comunidades educativas, dado que son nuestras gurisas y gurises a quienes NO se les está garantizando el derecho social a la educación”.

“El funcionamiento de los sistemas administrativos no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos laborales ni para el normal desarrollo de la educación en nuestra provincia”, remarcaron.

“Exigimos soluciones urgentes, garantías de continuidad y respuestas claras. La educación pública y los derechos de sus trabajadoras y trabajadores deben ser una prioridad”, finalizaron.